Зайцев забросил шайбу в победном для "Торонто" матче НХЛ против "Далласа"

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Клуб "Торонто" победил "Даллас" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник хозяев Никита Зайцев забросил шайбу, которая стала второй в сезоне-2016/17.
25-летний россиянин забил третий гол своей команды, отличившись в большинстве на 48-й минуте матча. Также составе "Торонто" голы забили Джейк Гардинер (10-я минута) и Остон Мэттьюс (38). У "Далласа" единственную шайбу забросил Тайлер Сегин (44).
Зайцев провел на площадке 24 минуты 17 секунд, успев забросить шайбу, нанести два броска, провести три силовых приема и заблокировать три броска соперников. Российский защитник "Торонто" забросил вторую шайбу в сезоне и набрал 24-й результативный балл (2+22) в 52-х матчах текущего чемпионата. Российский форвард "Торонто" Никита Сошников провел один силовой прием за 9 минут и 14 секунд на льду.
Гол Зайцева
In case you missed it, here's Zaitsev's 3rd period power play goal to put the Leafs up 3-1 #TMLTalk pic.twitter.com/x4jkso9nZk— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 8 февраля 2017 г.
"Торонто" занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 60 очков в 52 матчах. "Даллас" идет на 12-й строчке в турнирной таблице на Западе, имея в активе 52 очка после 54 игр.
В следующем матче 9 февраля "Торонто" дома сыграет против "Сент-Луиса", в тот же день "Даллас" на выезде встретится с "Оттавой".