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Дубль Тарасенко и гол Барбашева помогли "Сент-Луису" разгромить "Оттаву" в матче НХЛ

Спорт
8 февраля, 7:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
21-летний российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев забросил первую шайбу в карьере
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© Bill Boyce/AP

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. "Сент-Луис" разгромил "Оттаву" со счетом 6:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), 21-летний российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев забросил первую шайбу в карьере, а Владимир Тарасенко оформил дубль.

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Тарасенко отличился на 27-й и 54-й минутах матча, Барбашев забросил шайбу на 56-й минуте. Также у "Сент- Луиса" отличились Магнус Пааярви (22), Патрик Берглунд (42) и Александр Стин (51). После игры голкипер "Сент-Луиса" Джейк Аллен, отразивший все 30 бросков, был признан первой звездой встречи, Тарасенко - второй, Стин - третьей.

25-летний Тарасенко забросил 24-ю и 25-ю шайбы в сезоне и набрал уже 52 результативных балла (25+27) в 54 матчах. Тарасенко в 18-й раз в карьере забросил не менее двух шайб в одном матче регулярного чемпионата. Барбашев сыграл 11 минут и 6 секунд, успев нанести два броска, один из которых стал голевым, на его счету также три силовых приема. Барбашев забросил дебютную шайбу в своем шестом матче в карьере.

Воспитанник ЦСКА Барбашев отправился в Северную Америку в 2012 году и провел три сезона в клубе юниорской лиги Квебека "Монктон Уайлдкэтс". В 2014 году он был выбран "Сент-Луисом" на драфте 2014 года во втором раунде под 33-м номером. В сезоне-2015/16 форвард сыграл 65 матчей, в которых набрал 28 очков (10+18), в фарм-клубе "Сент-Луиса" "Чикаго Вулвз", выступающим в АХЛ. В нынешнем сезоне хоккеист провел за "Чикаго" девять матчей, набрав 7 (3+4) очков. Барбашев является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2015 года и бронзовым призером 2014 года.

Гол Барбашева.

"Сент-Луис" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков в 54 матчах. "Оттава" идет на шестой строчке на Востоке, имея в активе 60 очков после 51 встречи. В следующем матче 9 февраля "Сент-Луис" на выезде встретится с "Торонто", в тот же день "Оттава" дома сыграет против "Далласа".

В параллельном матче "Нэшвилл" обыграл "Ванкувер" (4:2), "Виннипег" уступил "Миннесоте" (2:4).

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