Готовы к реваншу: кто представит сборную России на ЧМ по биатлону

Биатлонисты Евгений Гараничев и Антон Шипулин (слева направо) во время выступления на чемпионате мира, 2016 год © Станислав Красильников/ТАСС

9 февраля в австрийском Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону. В первый день турнира состоится смешанная эстафета, она начнется в 16.45 мск.

После публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена вокруг сборной России был негативный фон: ради сохранения членства в Международном союзе биатлонистов национальная федерация отказалась от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди юниоров и юношей в Псковской области. Помимо этого, мировое биатлонное сообщество критиковало состав российской сборной, в которую вошли отбывшие дисквалификацию за допинг спортсмены.

Кроме того, над командой довлеют итоги прошлого чемпионате мира — за 11 гонок россияне не завоевали ни одной медали, что является худшим результатом за всю историю команды.

Несмотря на это, шансы российских биатлонистов на позитивное выступление на мировом первенстве расцениваются как неплохие.

ТАСС рассказывает об отечественных биатлонистах, которые представят Россию на чемпионате мира.

Выступает за сборную России с 2013 года. В сезоне-2016/17 участвовал во всех шести состоявшихся этапах Кубка мира. Лучший результат показал в гонке преследования на первом этапе в Эстерсунде, заняв первое место. Это выступление было лучшим для Бабикова в индивидуальных гонках в этом сезоне. На этапе в Нове-Месте он занял третье место в масс-старте. В составе сборной России в эстафете он два раза занимал второе место (в Поклюке и Рупольдинге), а также один раз замыкал тройку призеров (в Антхольц-Антерсельве). Кроме того, в разные годы он по три раза завоевывал золото и бронзу чемпионатов Европы.

Международный союз биатлонистов (IBU) признал Бабикова лучшим новичком сезона-2015/16, по итогам которого он занял 48-е место в общем зачете.

Выступает за сборную России с 2009 года. В нынешнем сезоне участвовал только в одной гонке на Кубке мира — эстафете на этапе в Рупольдинге. Российская сборная заняла второе место, уступив норвежцам 5,1 секунды. На завершившемся в конце января чемпионате Европы Волков в составе сборной России завоевал золото в смешанной эстафете.

В общем зачете по итогам сезона-2015/16 занял 43-е место. Лучшие результаты: третье место в индивидуальной гонке, а также золото и серебро в эстафете.

Выступает за сборную России с 2011 года. В текущем сезоне выступил на пяти этапах Кубка мира из шести, но ни разу не сумел войти в десятку сильнейших в личных гонках (лучший результат — 11-е место в гонке преследования в Нове-Месте). В качестве члена эстафетной команды стал бронзовым призером на этапе в Антхольц-Антерсельве. На чемпионате Европы — 2017 в паре с Дарьей Виролайнен стал победителем смешанной эстафеты, а также вторым в гонке преследования.

По итогам прошлого сезона занял седьмое место в общем зачете Кубка мира. Лучшие результаты: два первых и одно второе место в эстафете, а также две бронзы: в спринте и масс-старте.

Выступает за сборную России с 2015 года. В этом сезоне участвовал во всех шести состоявшихся этапах Кубка мира. Лучший результат: два вторых места в эстафетных гонках. В личных гонках не поднимался выше шестого места (масс-старт, Нове-Место).

В сезоне-2015/16 стал чемпионом Европы в смешанной эстафете. В общем зачете предыдущего Кубка мира занял 91-е место.

Выступает за сборную России с 2012 года. Сезон-2016/17 — первый для спортсмена после дисквалификации за использование запрещенных препаратов.

В январе выступил на чемпионате Европы, завоевав два золота и одно серебро в личных гонках. Также он занял первое место в смешанной эстафете. Благодаря результатам, показанным на европейском первенстве, был включен в состав национальной команды на чемпионат мира.

Выступает за сборную России с 2011 года, олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи в эстафете. В нынешнем сезоне выступил на пяти этапах Кубка мира из шести, лучший результат в личных гонках — шестое место в спринте на этапе в Рупольдинге. В составе эстафетной команды занял третье место на соревнованиях в Антхольц-Антерсельве. В январе выступал на чемпионате Европы, но не сумел завоевать медалей. Лучший результат — шестое место в индивидуальной гонке.

В сезоне-2015/16 занял 39-е место в общем зачете Кубка мира. Лучшие результаты: два первых места в эстафете, а также пятая позиция в спринте.

Выступает за сборную России с 2011 года. В текущем сезоне участвовал во всех шести этапах Кубка мира, его лучший личный результат — второе место в гонке преследования. В эстафете он по разу финишировал вторым и третьим.

В предыдущем сезоне в общем зачете Кубка мира занял 26-е место (победа и второе место в эстафете, а также вторая позиция в спринте).​

Выступает за сборную России с 2009 года, олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи в эстафете. В этом сезоне выступил на всех шести этапах Кубка мира. В его активе первое место в индивидуальной гонке, а также два вторых места в эстафете. Кроме того, на счету лидера российской команды второе и третье места в спринте и гонке преследования, а также бронза в масс-старте. На данный момент занимает второе место в общем зачете Кубка мира.

По итогам предыдущего сезона занял третье место в общем зачете турнира.

Выступает за сборную России с 2015 года. В нынешнем сезоне выступала на всех шести этапах Кубка мира. На соревнованиях в Нове-Месте впервые в карьере заняла место в тройке сильнейших. Сначала она финишировала первой в спринте, а на следующий день стала третьей в гонке преследования. После успеха в Чехии она лишь раз смогла попасть в пятерку лучших — в эстафете на этапе в Антхольц-Антерсельве.

В предыдущем сезоне в общем зачете Кубка мира заняла 45-е место. Лучший результат в личных гонках — 12-е место в спринте, в эстафете она становилась седьмой.

Выступает за сборную России с 2014 года. В текущем сезоне не участвовала в этапах Кубка мира, на этапах Кубка IBU трижды занимала первое место (один раз в спринте, дважды — в гонке преследования). Кроме того, успешно выступила на январском чемпионате Европы, где завоевала золото в смешанной эстафете (в паре с Евгением Гараничевым).

В сезоне-2015/16 заняла 29-е место в общем зачете Кубка мира. Лучший результат в личных гонках — девятое место в масс-старте, в эстафетах Виролайнен становилась четвертой.

Выступает за сборную России с 2010 года. В этом сезоне участвовала в гонках на всех шести этапах Кубка мира. Ее лучший результат в личных соревнованиях — шестое место в индивидуальной гонке в Эстерсунде. Лучшим результатом сборной в составе с Глазыриной в эстафете стало пятое место в Антхольц-Антерсельве.

Она пропустила предыдущий сезон по семейным обстоятельствам, а лучшим результатом в сезоне-2014/15 для нее стало второе место в гонке преследования. В эстафетах она не поднималась выше четвертой позиции.

Выступает за сборную России с 2013 года. На первом этапе Кубка мира-2016/17 команда, в составе которой была Подчуфарова, заняла четвертое место в смешанной эстафете. В женских эстафетах не поднималась выше пятой позиции. В личных соревнованиях ее лучший результат в этом сезоне — восьмая строчка в индивидуальной гонке.

По итогам предыдущего сезона она заняла 16-е место в общем зачете Кубка мира. Тогда она один раз выиграла спринтерскую гонку, а также два раза становилась третьей (в масс-старте и эстафете).

Выступает за сборную России с 2007 года. Участвовала в трех стартовых этапах Кубка мира в текущем сезоне. На первом из них она в паре с Антоном Бабиковым показала восьмой результат. После этого в эстафетной команде была шестой. Лучший результат Слепцовой в личных соревнованиях — 32-е место в индивидуальной гонке. В январе выступила на чемпионате Европы, завоевав золото в смешанной эстафете, два серебра и бронзу.

В сезоне-2015/16 она приняла участие в спринте на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске, где стала 67-й.

Выступает за сборную России с 2013 года. Сезон-2016/17 — первый для спортсменки после дисквалификации за использование запрещенных препаратов. В январе выступила на чемпионате Европы, где завоевала три золотых (индивидуальная гонка, преследование и смешанная эстафета) и одну бронзовую (спринт) медали.

Результаты, показанные Старых на европейском первенстве, позволили ей войти в состав национальной команды на чемпионате мира.

Андрей Михайлов