Услугина включена в состав сборной России по биатлону на ЧМ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Биатлонистка Ирина Услугина включена в составе сборной России на чемпионат мира, который стартует в среду в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщил главный тренер сборной Александр Касперович, слова которого приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

"Два биатлониста и две биатлонистки - Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Дарья Виролайнен и Ирина Услугина, включенная в состав седьмой спортсменкой, - находятся сейчас на сборе в Риднау. Такова наша тактика, они также готовятся к стартам. Планируем, что кто-то из них может выступить в Хохфильцене, все будет зависеть от показателей спортсменов, которые будут стартовать на чемпионате мира в первых гонках", - сказал Касперович.

Чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля.