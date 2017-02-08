Услугина включена в состав сборной России по биатлону на ЧМ

Мещеряков: агенты футболиста Миранчука заинтересованы только в собственном карманеСпорт 8 февраля, 13:23
Мутко: России нет равных на уровне молодежного спортаСпорт 8 февраля, 13:15
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"Происшествия 8 февраля, 13:14
ФАС надеется на скорое принятие решения о снижении доли государства в экономикеЭкономика и бизнес 8 февраля, 13:13
Уральские ученые разработают сплавы для имплантатов с улучшенной биосовместимостьюНовости Урала 8 февраля, 13:12
Собянин: власти Москвы поддерживают модернизацию промпредприятийМосква 8 февраля, 13:10
Челябинскую область в ближайшие три дня ожидают 40-градусные морозыНовости Урала 8 февраля, 13:04
Пахомов: мэрия города делает все, чтобы "Сочи" вышел в РФПЛСпорт 8 февраля, 13:04
Полиция Петербурга обратилась в прокуратуру по поводу митинга против передачи Исаакия РПЦОбщество 8 февраля, 13:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Биатлонистка Ирина Услугина включена в составе сборной России на чемпионат мира, который стартует в среду в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщил главный тренер сборной Александр Касперович, слова которого приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
"Два биатлониста и две биатлонистки - Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Дарья Виролайнен и Ирина Услугина, включенная в состав седьмой спортсменкой, - находятся сейчас на сборе в Риднау. Такова наша тактика, они также готовятся к стартам. Планируем, что кто-то из них может выступить в Хохфильцене, все будет зависеть от показателей спортсменов, которые будут стартовать на чемпионате мира в первых гонках", - сказал Касперович.
Чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля.