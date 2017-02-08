Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Услугина включена в состав сборной России по биатлону на ЧМ

Спорт
8 февраля, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Спортсменка находится на сборе в Риднау
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Биатлонистка Ирина Услугина включена в составе сборной России на чемпионат мира, который стартует в среду в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщил главный тренер сборной Александр Касперович, слова которого приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Смотрите также
Александр Логинов
Йоханесс Бе назвал глупостью включение Логинова в состав сборной России по биатлону

"Два биатлониста и две биатлонистки - Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Дарья Виролайнен и Ирина Услугина, включенная в состав седьмой спортсменкой, - находятся сейчас на сборе в Риднау. Такова наша тактика, они также готовятся к стартам. Планируем, что кто-то из них может выступить в Хохфильцене, все будет зависеть от показателей спортсменов, которые будут стартовать на чемпионате мира в первых гонках", - сказал Касперович.

Чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по биатлону
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
2
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
3
Песков: угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера "Матильды" недопустимы
4
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"
5
CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход Конгресса
6
Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России и Украины
7
Командир батальона "Сомали" Гиви погиб в результате взрыва снаряда РПО "Шмель"
Темы дня
Реклама