Йоханесс Бе назвал глупостью включение Логинова в состав сборной России по биатлону

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Норвежский биатлонист Йоханесс Бе назвал глупостью включение Александра Логинова в состав сборной России на чемпионат мира. Слова норвежца приводит NRK.

В среду тренерский штаб огласил состав российской команды, в который вошел Логинов. Для россиянина нынешний сезон стал первым после двухлетней дисквалификации за употребление допинга. Выступление Логинова сопровождается критическими комментариями ряда биатлонистов. В их числе двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, который выступает за ужесточение санкций за нарушение антидопинговых правил.

"Несколько раз он побеждал меня в гонках, я не питаю симпатии к нему, - сказал Бе. - Надеялся, что не увижу Логинова так скоро, даже если он отбыл наказание. Для спорта это плохо, когда пойманные на допинге спортсмены возвращаются и добиваются результата".

"Не могу решать, кого поставить в состав сборной России, но это глупость (включение Логинова в команду - прим. ТАСС). Мы не можем остановить Логинова. Но я не буду рад, когда увижу его на старте", - добавил норвежец.

Логинов был дисквалифицирован на два года с ноября 2014 за употребление эритропоэтина. В январе 2017 года после возвращения в спорт он стал трехкратным чемпионом Европы.

Чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля.