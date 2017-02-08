Матыцин: Красноярск использует опыт Алма-Аты при подготовке Универсиады-2019

АЛМА-АТА, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Оргкомитет зимней Универсиады 2019 года в Красноярске при подготовке к соревнованиям будет использовать опыт Всемирных студенческих Игр, которые в среду завершаются в Алма-Ате. Об этом сообщил ТАСС президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

В 2019 году Россия впервые в своей истории примет зимнюю Универсиаду. До этого в стране было проведено две летние Универсиады (в 1973-м в Москве и в 2013-м в Казани). 9 ноября 2013 года на заседании исполнительного комитета FISU в Брюсселе Красноярск был единогласно выбран столицей соревнований 2019 года.

"Представители Красноярска фактически участвовали в работе оргкомитета Универсиады-2017, - заметил Матыцин. - Я уверен, что они получили очень большой опыт. Стандарт в тех же вопросах безопасности, логистики, был задан в Алма-Ате высокий. Красноярцы при организации своей Универсиады все полученные в Казахстане знания применят на практике".

"Но не будем забывать, что Россия сама обладает уникальным опытом проведения зимних мультиспортивных соревнований самого высокого уровня, - продолжил собеседник. - Достаточно вспомнить Олимпиаду в Сочи. До следующих Игр осталось два года, предстоит еще много сделать. У Красноярска всегда были очень высокие амбиции".

Матыцин отметил, что Сибирь - очень важный для России спортивный регион. "В Красноярске работает крупнейший федеральный университет, в этом городе есть современные базы подготовки спортсменов. Я уверен, что проект "Универсиада-2019" тоже будет успешным", - подытожил президент FISU.