Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Официального решения по вопросу отмены ЧМ-2021 по биатлону в Тюмени не принято

Спорт
8 февраля, 16:31 UTC+3 ХОХФИЛЬЦЕН корр. ТАСС, Артем Кузнецов
Ранее журналист немецкого телеканала ZDF Нильс Кабен в Twitter сообщил, что конгресс IBU уже проголосовал за перенос мирового первенства из России
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) пока не выносил решения относительно отмены проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Смотрите также
СМИ: Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года

Ранее журналист немецкого телеканала ZDF Нильс Кабен в Twitter сообщил, что конгресс IBU уже проголосовал за перенос мирового первенства из России.

"Решение по этому вопросу еще не принято", - сообщил представитель пресс-службы.

Решение провести внеочередное заседание было принято исполкомом IBU в конце января в связи с требованием биатлонистов ужесточить борьбу с допингом.

Тюмень получила право принять чемпионат мира 2021 года на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября прошлого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером
2
В Москве студентка ранила одногруппника канцелярским ножом в висок
3
Басурин: за убийством Гиви стоят украинские спецслужбы
4
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
5
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
6
Путин, наградив молодых ученых, выразил уверенность в неизбежности прекрасного будущего РФ
7
Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя
Темы дня
Реклама