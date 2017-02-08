Официального решения по вопросу отмены ЧМ-2021 по биатлону в Тюмени не принято

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) пока не выносил решения относительно отмены проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее журналист немецкого телеканала ZDF Нильс Кабен в Twitter сообщил, что конгресс IBU уже проголосовал за перенос мирового первенства из России.

"Решение по этому вопросу еще не принято", - сообщил представитель пресс-службы.

Решение провести внеочередное заседание было принято исполкомом IBU в конце января в связи с требованием биатлонистов ужесточить борьбу с допингом.

Тюмень получила право принять чемпионат мира 2021 года на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября прошлого года.