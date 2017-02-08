Сейранов: российские спортсмены на Универсиаде в Алма-Ате превзошли все ожидания

АЛМА-АТА, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские спортсмены, сумевшие выиграть на Универсиаде в Алма-Ате 29 золотых наград, превзошли все ожидания. Об этом сообщил ТАСС глава российской делегации, президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

Сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых) и обновив собственный мировой рекорд турнира по числу медалей. Второе место заняли казахстанцы (11, 8, 17), третье - сборная Южной Кореи (11, 5, 5).

"Это первая Универсиада в истории российского спорта, где наши спортсмены выигрывали медали во всех видах спорта, во всех дисциплинах, - заметил Сейранов. - Россияне превзошли все ожидания, они обладали боевым духом, который помог с первых дней захватить лидерство в медальном зачете. У ребят была жажда победы, и до последнего дня стремление достичь высокий результат не покидало наших спортсменов".

"Мы очень хотели доказать, что в очень сложных условиях нападок на российский спорт можем добиваться честных и ярких побед, - продолжил собеседник агентства. - Этот успех стал возможным благодаря системному подходу, благодаря которому развивается российский студенческий спорт. У нас растет очень хороший резерв, который очень часто обыгрывал здесь первые сборные других стран. Теперь нас ждет летняя Универсиада в Тайбее, на которой мы тоже должны выступить успешно".

Самыми яркими победами россиян, по мнению Сейранова, стали золото в смешанной биатлонной эстафете и победа над канадками в хоккейном финале. "Тогда мы пол-игры играли в меньшинстве, но обыграли североамериканок. А наши хоккеисты сегодня поставили яркую точку в Универсиаде, обыграв в упорнейшем финале хозяев соревнований", - подытожил глава РССС.