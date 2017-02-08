Олимпийский чемпион Раццоли включен в заявку сборной Италии на Всемирные военные игры

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по горнолыжному спорту Джулиано Раццоли включен в заявку итальянской сборной на III зимние Всемирные военные игры, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-центре Игр.

"Среди около 100 спортсменов из почти 20 стран, которые выступят на соревнованиях по горным лыжам на III зимних Всемирных военных играх в Сочи, за медали будет бороться олимпийский чемпион Джулиано Раццоли", - сказали в пресс- центре.

Спортсмены будут состязаться на трассах горнолыжного центра "Роза Хутор" в индивидуальном и командном зачете слалома.

Двукратный победитель I зимних Всемирных военных игр в Аосте в 2010 году Раццоли в том же году выиграл золото Олимпиады в Ванкувере. Помимо него в итальянскую сборную вошли серебряный призер чемпионата мира 2007 года Манфред Мельгг, его сестра чемпионка мира среди военнослужащих 2004 года Мануэла Мельгг и трехкратный бронзовый призер этапов Кубка мира Патрик Талер (все - капралы).

Итальянцы считаются главными претендентами на победу в слаломе, однако конкуренцию им могут составить французы - в предварительный состав сборной включен серебряный призер Олимпийских игр в Сочи и чемпион мира среди военнослужащих 2015 года капрал Стив Миссилье.

Лидером российской команды горнолыжников будет прапорщик Александр Хорошилов, стабильно выступающий на этапах Кубка мира. Он, в частности, входит в топ-10 рейтинга лучших слаломистов мира.