Олимпийский чемпион Раццоли включен в заявку сборной Италии на Всемирные военные игры

Хоккеист Капризов намерен закрепиться в сборной, прежде чем думать об ОИСпорт 8 февраля, 20:47
Кто в России работает по специальностиОбщество 8 февраля, 20:35
Знарок: хотели вызвать на Евротур больше игроков СКАСпорт 8 февраля, 20:33
Мэр Красноярска: получив флаг Универсиады, открыли заключительный этап подготовки к ИграмСпорт 8 февраля, 20:31
Ядерные доктрины США: от Билла Клинтона до Дональда ТрампаМеждународная панорама 8 февраля, 20:30
"Битву экстрасенсов" признали самой антинаучной передачейНаука 8 февраля, 20:28
IBU сократил до шести число подозреваемых в допинге российских биатлонистовСпорт 8 февраля, 20:26
Сирийский опыт "Кузнецова" ляжет в основу требований к новым авианосцамАрмия и ОПК 8 февраля, 20:23
Минспорт после 19 февраля обсудит с СБР дальнейшие действия по решению IBU насчет ЧМ-2021Спорт 8 февраля, 20:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по горнолыжному спорту Джулиано Раццоли включен в заявку итальянской сборной на III зимние Всемирные военные игры, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-центре Игр.
"Среди около 100 спортсменов из почти 20 стран, которые выступят на соревнованиях по горным лыжам на III зимних Всемирных военных играх в Сочи, за медали будет бороться олимпийский чемпион Джулиано Раццоли", - сказали в пресс- центре.
Спортсмены будут состязаться на трассах горнолыжного центра "Роза Хутор" в индивидуальном и командном зачете слалома.
Двукратный победитель I зимних Всемирных военных игр в Аосте в 2010 году Раццоли в том же году выиграл золото Олимпиады в Ванкувере. Помимо него в итальянскую сборную вошли серебряный призер чемпионата мира 2007 года Манфред Мельгг, его сестра чемпионка мира среди военнослужащих 2004 года Мануэла Мельгг и трехкратный бронзовый призер этапов Кубка мира Патрик Талер (все - капралы).
Итальянцы считаются главными претендентами на победу в слаломе, однако конкуренцию им могут составить французы - в предварительный состав сборной включен серебряный призер Олимпийских игр в Сочи и чемпион мира среди военнослужащих 2015 года капрал Стив Миссилье.
Лидером российской команды горнолыжников будет прапорщик Александр Хорошилов, стабильно выступающий на этапах Кубка мира. Он, в частности, входит в топ-10 рейтинга лучших слаломистов мира.