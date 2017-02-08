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Кадыров: решение по переименованию ФК "Терек" в "Ахмат" остается за советом директоров

Спорт
8 февраля, 20:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Ранее стало известно, что болельщики футбольного клуба "Терек" собирают подписи под предложением о переименовании команды
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Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Решение по переименованию "Терека" в "Ахмат" может быть принято только советом директоров грозненского футбольного клуба. Об этом сообщил руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров, слова которого приводит пресс-служба главы и правительства Чеченской республики.

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Ранее стало известно, что болельщики футбольного клуба "Терек" собирают подписи под предложением о переименовании команды. "Это прерогатива совета директоров клуба. Только он принимает решение по данному вопросу. Я ответа на подобные просьбы не давал", - сказал Кадыров.

"Авторы мотивируют свою инициативу тем, что в республике есть сеть клубов "Ахмат" по различным видам спорта, которые успешно развиваются, получили мировую известность, - продолжил глава региона. - Также болельщики напоминают, что огромную роль в возрождении "Терека" сыграл первый президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Еще раз говорю, что решение остается за советом директоров".

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Президент "Терека" Магомед Даудов сообщил, что фанаты инициировали сбор подписей под официальным обращением к совету директоров клуба. "Мы пока обращение не получили, но из соцсетей знаем, что тема активно обсуждается. Конечно, мы обязаны рассмотреть обращение. Совет примет решение, которое будет носить глубоко продуманный, взвешенный характер, учитывающий все особенности", - отметил Даудов.

Президент клуба также подчеркнул, что в ходе чемпионата переименование не состоится, вопрос пока может лишь обсуждаться.

"Терек" после 17 туров идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков. Турнир завершится в мае.

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