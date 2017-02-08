Знарок: хотели вызвать на Евротур больше игроков СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России планировал вызвать больше игроков СКА на третий этап Евротура - Шведские хоккейные игры. Об этом журналистам рассказал главный тренер санкт-петербургской команды и сборной России Олег Знарок.

На третий этап Евротура из СКА были вызваны вратарь Игорь Шестеркин, защитник Егор Рыков и нападающий Николай Прохоркин. Армейцы в данный момент под руководством Харийса Витолиньша проводят сбор в Новогорске.

"Поначалу была мысль вызвать больше игроков СКА, потом от нее отказались, - сказал Знарок. - Считаю, что у нас хорошая добротная команда, способная решать задачи".

"У нас восемь новых игроков. Некоторые ребята отыграли уже два этапа, хотим посмотреть, как они поведут за собой остальных. Естественно, других задач, кроме как играть на победу, у нас нет", - добавил тренер.

Шведские хоккейные игры пройдут в Гетеборге с 9 по 12 февраля. Россияне первый матч турнира против финнов сыграют в Санкт-Петербурге.