Чемпионат мира по биатлону стартует в австрийском Хохфильцене

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира по биатлону стартует в четверг в австрийском Хохфильцене. Главное соревнование сезона пройдет в течение 11 дней, будут разыграны 11 комплектов медалей.

Тренерский штаб сборной России включил в состав команды следующих биатлонистов - Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков и Антон Шипулин. В женскую сборную вошли Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Ирина Услугина. Малышко, Волков, Виролайнен и Услугина находятся на сборе в австрийском Риднау и могут выступить в Хохфильцене в зависимости от результатов первых стартов.

Еще накануне старта турнира оставался открытым вопрос, смогут ли выступить на чемпионате мира Логинов и Старых, которые проводят первый сезон после завершения срока их дисквалификаций за допинг. В среду, накануне старта турнира, прошел внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), который отложил рассмотрение вопроса ужесточения наказания антидопинговых правил. В этой связи правила допуска спортсменов до соревнований остались прежними: прошлые допинговые нарушения не исключают их участия в главных стартах сезона.

В Хохфильцене пройдут все гонки, включенные в календарь Кубка мира, за исключением супермикста. Чемпионат мира стартует в четверг смешанной эстафетой, которая начнется в 16:45 мск. Россию в гонке представят Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Антон Шипулин и уже упомянутый Логинов. На следующий день в это же время будет дан старт женскому спринту на 7,5 км, а в субботу в 16:45 пройдет мужской спринт. 12 февраля запланированы две гонки преследования - женская на 10 км (12:30 мск) и мужская на 12,5 км (16:45).

Продолжится чемпионат мира на следующей неделе. 15 и 16 февраля пройдут индивидуальные гонки - женская на 15 км и мужская на 20 км (начало - 16:30 мск). 17 и 18 февраля состоятся эстафеты - женская 4х6 км, мужская 4х7,5 км (16:45). Завершатся соревнования двумя гонками с масс- старта, запланированными на 19 февраля - женской на 12,5 км (13:30 мск), мужской на 15 км (16:45).

Нынешний чемпионат мира - 49-й по счету, на сей раз он пройдет в Тироле в центральной Австрии в городке Хохфильцен с населением всего 1100 жителей. Мировые первенства Хохфильцен уже принимал в 1978, 1998 и 2003 годах. Чемпионат мира в 1978 году прошел в рамках первого в истории Кубка мира, однако следующий кубковый этап здесь состоялся лишь через девять лет, когда в Хохфильцене прошла мужская индивидуальная гонка.

В последние годы Хохфильцен стал постоянным местом проведения этапов Кубка мира. В прошлом сезоне австрийский этап состоялся в декабре - здесь прошли спринт, гонки преследования и эстафеты. На счету сборной России - победа в мужской эстафете, которую принесли Волков, Гараничев, Малышко и Шипулин.

Бьорндалену равных нет

Самым титулованным биатлонистом в истории чемпионатов мира остается норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, на счету которого 44 медали, из которых 20 - золотые. В нынешнем сезоне 43-летний Бьорндален призовых мест на кубковых этапах в личных гонках не занимал, зато на его счету победа в эстафете месяц назад в германском Рупольдинге. Лидер сезона француз Мартен Фуркад имеет в активе 10 золотых медалей на чемпионатах мира, у продолжающего выступать за норвежскую команду Эмиля Хегле Свендсена - 12 титулов.

Среди женщин нет равных по чемпионским титулам у немки Магдалены Нойнер - 12, десять золотых наград у советской биатлонистки Елены Головиной.

Год назад чемпионат мира по биатлону прошел в норвежском Холменколлене и завершился триумфом французской команды. Четыре золота выиграл Мартен Фуркад - в смешанной эстафете, индивидуальной гонке, спринте и гонке преследования. Тогда как его соотечественница Мари Дорен Абер победила в индивидуальной гонке, масс-старте и смешанной эстафете.

Сборная России год назад в Холменколлене не завоевала ни одной медали. Два года назад в финском Контиолахти чемпионкой мира в индивидуальной гонке стала Екатерина Юрлова.