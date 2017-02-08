Нелегитимное принуждение: Тюмень рискует потерять ЧМ-2021 по биатлону

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ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) решил отложить рассмотрение вопроса ужесточения антидопинговых правил организации, на чем настаивала многочисленная группа биатлонистов. Половинчатым получилось и его решение по вопросу проведения чемпионата мира 2021 года: исполком IBU призвал Союз биатлонистов России (СБР) добровольно отказаться от проведения турнира, отметив, что в противном случае в конце февраля он автоматически лишится этого права. Российская сторона утверждает, что такая постановка вопроса незаконна и рассматривает вариант подачи иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
Проведение внеочередного конгресса IBU, созванного за день до старта чемпионата мира в австрийском Хохфильцене, стало реакцией на требование перемен от ведущих биатлонистов мира после выхода в свет финальной части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. При этом непосредственно против российских биатлонистов никто не выступал, даже несмотря на то, что в докладе Макларена обвинения звучали как раз в адрес российского спорта, который якобы создал систему, направленную на сокрытие допинговых нарушений.
Уже по ходу конгресса стало известно, что под письмом с обращением к IBU подписались 154 спортсмена, представляющие 22 страны. Кроме того, солидарность с содержащимися в документе требованиями высказали 56 тренеров 21 национальной команды. Российские биатлонисты, вопреки предыдущей информации, своих подписей под письмом в адрес IBU не ставили. Вместе с тем получила подтверждение информация, что единственным норвежцем, подписавшим письмо, оказался самый титулованный биатлонист мира Уле-Эйнар Бьорндален.
В документе спортсменами выражалась обеспокоенность бездействием IBU в вопросе антидопинговой работы. Биатлонисты настаивали на трех пунктах: увеличить до восьми лет срок дисквалификации спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, повысить до €1 млн наказание для их федераций и сократить для провинившихся стран число сезонных квот на участие в Кубке мира, чемпионате мира и Олимпийских играх.
Конгресс IBU передал эти предложения на рассмотрение рабочей группе, которая ориентировочно в июне должна представить исполкому организации свое заключение по всем трем пунктам. Отмечается, что в вопросе увеличения срока наказания за допинг IBU прислушался к позиции WADA, которое выступило против того, чтобы биатлонные власти устанавливали правила, противоречащие всемирному кодексу. Что касается увеличения штрафа для национальных федераций, то этот вопрос также потребовал дополнительного обсуждения, поскольку €1 млн - слишком большая сумма для многих национальных федераций, чьи бюджеты порой меньше этой цифры.
Вторым важным вопросом на конгрессе стала тема лишения Тюмени права проведения чемпионата мира 2021 года. Дело в том, что выбор в пользу российского города был сделан в сентябре прошлого года, когда российский спорт уже находился под подозрением WADA. В этой связи международное антидопинговое агентство последние месяцы всячески намекало IBU, что ему следовало бы пересмотреть это решение. Не на пользу СБР играла и рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России турниры мирового уровня по зимним видам спорта.
В итоге IBU пошел на довольно хитрый шаг: исполком организации, заседание которого прошло накануне конгресса, решил попросить СБР добровольно отказаться от проведения чемпионата мира. У российской спортивной федерации есть время до 24 февраля, чтобы подумать над этим предложением. Если согласия так и не последует, Тюмень лишится этого права автоматически.
Губернатор Тюменской области, член правления СБР Владимир Якушев, комментируя случившееся, отметил, что такое решение не имеет юридической силы. Наделять город правом принять чемпионат мира и лишать его этого права может только конгресс, который в среду по этому вопросу не голосовал. Именно по этой причине СБР сейчас рассматривает вариант подачи апелляции на такое решение в CAS.
Однако СБР признает, что несоответствие Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA осложняет дело, так как формально не позволяет стране принимать турниры уровня чемпионата мира. Но выбор Тюмени произошел в тот момент, когда аккредитация у РУСАДА была отозвана. Получается, IBU уже тогда сознательно закрыл глаза на это обстоятельство, а теперь ищет способы безболезненно для себя исправить ситуацию.
Если Тюмень все-таки лишится чемпионата мира, в 2018 году она вновь сможет побороться за право его проведения. Согласно прогнозу, РУСАДА должно быть восстановлено в правах в ноябре 2017 года, что позволит СБР на следующем конгрессе IBU подать заявку на проведение соревнований. На конгрессе 2018 года также будут выбирать столицу мировых первенств 2022 и 2023 годов.