Нелегитимное принуждение: Тюмень рискует потерять ЧМ-2021 по биатлону

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) решил отложить рассмотрение вопроса ужесточения антидопинговых правил организации, на чем настаивала многочисленная группа биатлонистов. Половинчатым получилось и его решение по вопросу проведения чемпионата мира 2021 года: исполком IBU призвал Союз биатлонистов России (СБР) добровольно отказаться от проведения турнира, отметив, что в противном случае в конце февраля он автоматически лишится этого права. Российская сторона утверждает, что такая постановка вопроса незаконна и рассматривает вариант подачи иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Перемены отложили

Проведение внеочередного конгресса IBU, созванного за день до старта чемпионата мира в австрийском Хохфильцене, стало реакцией на требование перемен от ведущих биатлонистов мира после выхода в свет финальной части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. При этом непосредственно против российских биатлонистов никто не выступал, даже несмотря на то, что в докладе Макларена обвинения звучали как раз в адрес российского спорта, который якобы создал систему, направленную на сокрытие допинговых нарушений.

Уже по ходу конгресса стало известно, что под письмом с обращением к IBU подписались 154 спортсмена, представляющие 22 страны. Кроме того, солидарность с содержащимися в документе требованиями высказали 56 тренеров 21 национальной команды. Российские биатлонисты, вопреки предыдущей информации, своих подписей под письмом в адрес IBU не ставили. Вместе с тем получила подтверждение информация, что единственным норвежцем, подписавшим письмо, оказался самый титулованный биатлонист мира Уле-Эйнар Бьорндален.

В документе спортсменами выражалась обеспокоенность бездействием IBU в вопросе антидопинговой работы. Биатлонисты настаивали на трех пунктах: увеличить до восьми лет срок дисквалификации спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, повысить до €1 млн наказание для их федераций и сократить для провинившихся стран число сезонных квот на участие в Кубке мира, чемпионате мира и Олимпийских играх.

Конгресс IBU передал эти предложения на рассмотрение рабочей группе, которая ориентировочно в июне должна представить исполкому организации свое заключение по всем трем пунктам. Отмечается, что в вопросе увеличения срока наказания за допинг IBU прислушался к позиции WADA, которое выступило против того, чтобы биатлонные власти устанавливали правила, противоречащие всемирному кодексу. Что касается увеличения штрафа для национальных федераций, то этот вопрос также потребовал дополнительного обсуждения, поскольку €1 млн - слишком большая сумма для многих национальных федераций, чьи бюджеты порой меньше этой цифры.

Тюмень просто так не сдастся

Вторым важным вопросом на конгрессе стала тема лишения Тюмени права проведения чемпионата мира 2021 года. Дело в том, что выбор в пользу российского города был сделан в сентябре прошлого года, когда российский спорт уже находился под подозрением WADA. В этой связи международное антидопинговое агентство последние месяцы всячески намекало IBU, что ему следовало бы пересмотреть это решение. Не на пользу СБР играла и рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России турниры мирового уровня по зимним видам спорта.

В итоге IBU пошел на довольно хитрый шаг: исполком организации, заседание которого прошло накануне конгресса, решил попросить СБР добровольно отказаться от проведения чемпионата мира. У российской спортивной федерации есть время до 24 февраля, чтобы подумать над этим предложением. Если согласия так и не последует, Тюмень лишится этого права автоматически.

Губернатор Тюменской области, член правления СБР Владимир Якушев, комментируя случившееся, отметил, что такое решение не имеет юридической силы. Наделять город правом принять чемпионат мира и лишать его этого права может только конгресс, который в среду по этому вопросу не голосовал. Именно по этой причине СБР сейчас рассматривает вариант подачи апелляции на такое решение в CAS.

Однако СБР признает, что несоответствие Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA осложняет дело, так как формально не позволяет стране принимать турниры уровня чемпионата мира. Но выбор Тюмени произошел в тот момент, когда аккредитация у РУСАДА была отозвана. Получается, IBU уже тогда сознательно закрыл глаза на это обстоятельство, а теперь ищет способы безболезненно для себя исправить ситуацию.

Если Тюмень все-таки лишится чемпионата мира, в 2018 году она вновь сможет побороться за право его проведения. Согласно прогнозу, РУСАДА должно быть восстановлено в правах в ноябре 2017 года, что позволит СБР на следующем конгрессе IBU подать заявку на проведение соревнований. На конгрессе 2018 года также будут выбирать столицу мировых первенств 2022 и 2023 годов.