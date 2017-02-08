Бессеберг: IBU предложил России отказаться от ЧМ из-за угрозы несоответствия кодексу WADA

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) предложил России отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени из-за угрозы несоответствия организации кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщил глава IBU Андерс Бессеберг, слова которого приводит TV2.
По итогам внеочередного конгресса IBU в Австрии стало известно, что исполком организации обратится к Союзу биатлонистов России (СБР) с предложением добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года. В противном случае Тюмень лишится этого права автоматически. СБР считает это решение нелегитимным и намерен оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.
"Могло случиться нарушение кодекса WADA, когда конгресс IBU отдал Тюмени проведение чемпионата мира. Риск заключается в том, что после этого IBU может быть признана несоответствующей кодексу WADA. Это не очень хорошо для биатлона. Мы подписали и одобрили этот кодекс, поэтому обязаны его соблюдать", - сказал Бессеберг.