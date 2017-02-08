Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бессеберг: IBU предложил России отказаться от ЧМ из-за угрозы несоответствия кодексу WADA

Спорт
8 февраля, 22:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
По итогам внеочередного конгресса IBU стало известно, что исполком организации обратится к СБР с предложением добровольно отказаться от проведения ЧМ-2021 в Тюмени
Поделиться
Материал из 1 страницы
Андерс Бессеберг

Андерс Бессеберг

© EPA/MARTIN SCHUTT, архив

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) предложил России отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени из-за угрозы несоответствия организации кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщил глава IBU Андерс Бессеберг, слова которого приводит TV2.

Смотрите также
Александр Кравцов
Кравцов: СБР добровольно не откажется от проведения ЧМ-2021, возможно обращение в суд

По итогам внеочередного конгресса IBU в Австрии стало известно, что исполком организации обратится к Союзу биатлонистов России (СБР) с предложением добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года. В противном случае Тюмень лишится этого права автоматически. СБР считает это решение нелегитимным и намерен оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

"Могло случиться нарушение кодекса WADA, когда конгресс IBU отдал Тюмени проведение чемпионата мира. Риск заключается в том, что после этого IBU может быть признана несоответствующей кодексу WADA. Это не очень хорошо для биатлона. Мы подписали и одобрили этот кодекс, поэтому обязаны его соблюдать", - сказал Бессеберг.

Смотрите также

IBU сократил до шести число подозреваемых в допинге российских биатлонистов
Минспорт после 19 февраля обсудит с СБР дальнейшие действия по решению IBU насчет ЧМ-2021
Рабочая группа IBU рассмотрит вопрос ужесточения наказания за допинг до сезона-2017/18
Губернатор Тюменской области назвал нелегитимным решение IBU по ЧМ-2021
Свищев: IBU должен компенсировать Тюмени возможный отказ от проведения ЧМ-2021

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Чемпионат мира по биатлону Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ
2
Продовольственные карточки позволят покупать любые российские продукты питания
3
"Битву экстрасенсов" признали самой антинаучной передачей
4
Уголовное дело возбуждено по факту убийства таксиста на юге Москвы
5
Кировская прокуратура пресекла выдачу краткосрочных займов под 2379% годовых
6
Дизайнер с Украины напал на несовершеннолетнюю в лифте жилого дома в Москве
7
Кто в России работает по специальности
Темы дня
Реклама