Минспорт после 19 февраля обсудит с СБР дальнейшие действия по решению IBU насчет ЧМ-2021

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Министерство спорта РФ совместно с Союзом биатлонистов России (СБР) обсудит дальнейшие действия по решению Международного союза биатлонистов (IBU) после чемпионата мира в Хохфильцене. Об этом ТАСС сообщила глава министерства спорта Павел Колобков.

В среду было принято решение, что исполком IBU обратится к СБР с предложением добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени. В противном случае исполком может отнять это право в одностороннем порядке.

"Это решение будет изучено. Оно требует юридической оценки. Будем совместно с федерацией обсуждать это после чемпионата мира", - сказал Колобков.

Чемпионат мира в австрийском Хохфильцене завершится 19 февраля.