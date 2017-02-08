Минспорт после 19 февраля обсудит с СБР дальнейшие действия по решению IBU насчет ЧМ-2021

Хоккеист Капризов намерен закрепиться в сборной, прежде чем думать об ОИСпорт 8 февраля, 20:47
Кто в России работает по специальностиОбщество 8 февраля, 20:35
Знарок: хотели вызвать на Евротур больше игроков СКАСпорт 8 февраля, 20:33
Мэр Красноярска: получив флаг Универсиады, открыли заключительный этап подготовки к ИграмСпорт 8 февраля, 20:31
Ядерные доктрины США: от Билла Клинтона до Дональда ТрампаМеждународная панорама 8 февраля, 20:30
"Битву экстрасенсов" признали самой антинаучной передачейНаука 8 февраля, 20:28
IBU сократил до шести число подозреваемых в допинге российских биатлонистовСпорт 8 февраля, 20:26
Сирийский опыт "Кузнецова" ляжет в основу требований к новым авианосцамАрмия и ОПК 8 февраля, 20:23
Минспорт после 19 февраля обсудит с СБР дальнейшие действия по решению IBU насчет ЧМ-2021Спорт 8 февраля, 20:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Министерство спорта РФ совместно с Союзом биатлонистов России (СБР) обсудит дальнейшие действия по решению Международного союза биатлонистов (IBU) после чемпионата мира в Хохфильцене. Об этом ТАСС сообщила глава министерства спорта Павел Колобков.
В среду было принято решение, что исполком IBU обратится к СБР с предложением добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени. В противном случае исполком может отнять это право в одностороннем порядке.
"Это решение будет изучено. Оно требует юридической оценки. Будем совместно с федерацией обсуждать это после чемпионата мира", - сказал Колобков.
Чемпионат мира в австрийском Хохфильцене завершится 19 февраля.