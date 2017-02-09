Клуб бизнесмена Прохорова "Бруклин" проиграл 11-й матч подряд в НБА

Баскетболисты "Бруклина" Шон Килпатрик (с мячом) и Брук Лопес (в центре) © Photo/Andres Kudacki

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "Бруклин" в овертайме проиграл "Вашингтону" со счетом 110:114 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольного ассоциации (НБА) и потерпел 11-е поражение подряд.

Лучшим в составе победителей стал форвард Брэдли Бил, набравший 31 очко. У "Бруклина" самым результативным игроком стал защитник Боян Богданович (21), на счету центрового Брука Лопеса 20 очков.

Клуб российского бизнесмена Михаила Прохорова проиграл 11-й матч подряд и занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе лишь восемь побед (1 - в овертайме) в 53 матчах. "Вашингтон" идет на третьей строчке на Востоке, выиграв 29 встреч из 52-х.

В следующем матче 11 февраля "Бруклин" на своем паркете встретится с "Майами", в тот же день "Вашингтон" дома сыграет против "Индианы".

В параллельном матче "Лейкерс" проиграли на выезде "Детройту" со счетом 102:121. Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов пропустил второй матч подряд.

Остальные результаты игрового дня:

"Атланта" - "Денвер" - 117:106;

"Мемфис" - "Финикс" - 110:91;

"Милуоки" - "Майами" - 88:106;

"Миннесота" - "Торонто" - 112:109;

"Нью-Йорк" - Клипперс" - 115:119;

"Нью-Орлеан" - "Юта" - 94:127.