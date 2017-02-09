Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клуб бизнесмена Прохорова "Бруклин" проиграл 11-й матч подряд в НБА

Спорт
9 февраля, 7:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
"Бруклин" проиграл "Вашингтону" в овертайме домашнего матча со счетом 110:114
Поделиться
Материал из 1 страницы
Баскетболисты "Бруклина" Шон Килпатрик (с мячом) и Брук Лопес (в центре)

Баскетболисты "Бруклина" Шон Килпатрик (с мячом) и Брук Лопес (в центре)

© Photo/Andres Kudacki

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "Бруклин" в овертайме проиграл "Вашингтону" со счетом 110:114 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольного ассоциации (НБА) и потерпел 11-е поражение подряд.

Смотрите также
Чарльз Окли во время работы ассистентом тренера клуба "Шарлотт"
Бывшего центрового Чарльза Окли арестовали во время матча НБА в Нью-Йорке

Лучшим в составе победителей стал форвард Брэдли Бил, набравший 31 очко. У "Бруклина" самым результативным игроком стал защитник Боян Богданович (21), на счету центрового Брука Лопеса 20 очков.

Клуб российского бизнесмена Михаила Прохорова проиграл 11-й матч подряд и занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе лишь восемь побед (1 - в овертайме) в 53 матчах. "Вашингтон" идет на третьей строчке на Востоке, выиграв 29 встреч из 52-х.

В следующем матче 11 февраля "Бруклин" на своем паркете встретится с "Майами", в тот же день "Вашингтон" дома сыграет против "Индианы".

В параллельном матче "Лейкерс" проиграли на выезде "Детройту" со счетом 102:121. Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов пропустил второй матч подряд.

Остальные результаты игрового дня:

"Атланта" - "Денвер" - 117:106;

"Мемфис" - "Финикс" - 110:91;

"Милуоки" - "Майами" - 88:106;

"Миннесота" - "Торонто" - 112:109;

"Нью-Йорк" - Клипперс" - 115:119;

"Нью-Орлеан" - "Юта" - 94:127.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
2
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
3
СМИ: Каир расследует обвинения в обстреле Эйлата с территории Египта
4
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
5
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ
6
Известный советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
7
Источник: мэр Тайшетского района в Иркутской области задержан
Темы дня
Реклама