Клуб бизнесмена Прохорова "Бруклин" проиграл 11-й матч подряд в НБА

Готовы к реваншу: кто представит сборную России на ЧМ по биатлонуСпорт 9 февраля, 11:06
Пресс-конференция главы Роструда. ВидеотрансляцияОбщество 9 февраля, 11:05
Устюгов: Чита подходит для подготовки сборной РФ по биатлону к ОИ-2018Спорт 9 февраля, 11:00
Банк "Югра" создал мобильное приложение на основе опроса клиентовНовости партнеров 9 февраля, 10:59
"Еврохим" получит 8,74 млрд руб. от продажи СУЭК доли в Мурманском морском торговом портуТранспорт 9 февраля, 10:59
ВЦИОМ: 64% россиян интересуются мнением Путина по всем важным вопросам жизни страныОбщество 9 февраля, 10:58
Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес ЛогиноваСпорт 9 февраля, 10:57
СМИ: авиарынок РФ ускоряет темпы ростаТранспорт 9 февраля, 10:53
ВМФ РФ изменит программу подготовки моряков после похода авианосной группы в СириюАрмия и ОПК 9 февраля, 10:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "Бруклин" в овертайме проиграл "Вашингтону" со счетом 110:114 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольного ассоциации (НБА) и потерпел 11-е поражение подряд.
Лучшим в составе победителей стал форвард Брэдли Бил, набравший 31 очко. У "Бруклина" самым результативным игроком стал защитник Боян Богданович (21), на счету центрового Брука Лопеса 20 очков.
Клуб российского бизнесмена Михаила Прохорова проиграл 11-й матч подряд и занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе лишь восемь побед (1 - в овертайме) в 53 матчах. "Вашингтон" идет на третьей строчке на Востоке, выиграв 29 встреч из 52-х.
В следующем матче 11 февраля "Бруклин" на своем паркете встретится с "Майами", в тот же день "Вашингтон" дома сыграет против "Индианы".
В параллельном матче "Лейкерс" проиграли на выезде "Детройту" со счетом 102:121. Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов пропустил второй матч подряд.
Остальные результаты игрового дня:
"Атланта" - "Денвер" - 117:106;
"Мемфис" - "Финикс" - 110:91;
"Милуоки" - "Майами" - 88:106;
"Миннесота" - "Торонто" - 112:109;
"Нью-Йорк" - Клипперс" - 115:119;
"Нью-Орлеан" - "Юта" - 94:127.