Третьяк: вратарь Шестеркин в матче Евротура с финнами сыграл безошибочно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь сборной России по хоккею Игорь Шестеркин в матче Евротура против команды Финляндии сыграл практически без ошибок. Такое мнение журналистам высказал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Сборная России обыграла команду Финляндии в стартовом матче третьего этапа Евротура со счетом 2:1.

"И команда Финляндии, и команда России показывали сегодня хороший и быстрый хоккей, - сказал Третьяк. - Обе команды показали и мастерство, и желание ложиться под шайбу. Шестеркин сыграл здорово, молодец, практически без ошибок. У нас все хоккеисты достойны уважения, бьются, талантливые ребята".

В следующем матче Евротура сборная России 11 февраля сыграет с командой Швеции, финны в тот же день встретятся с чехами. В заключительный день соревнований, 12 февраля, состоятся матчи Швеция - Финляндия и Россия - Чехия.