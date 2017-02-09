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Третьяк: вратарь Шестеркин в матче Евротура с финнами сыграл безошибочно

Спорт
9 февраля, 22:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам главы ФХР, обе команды показали и мастерство, и желание ложиться под шайбу
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Игорь Шестеркин (слева)

Игорь Шестеркин (слева)

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь сборной России по хоккею Игорь Шестеркин в матче Евротура против команды Финляндии сыграл практически без ошибок. Такое мнение журналистам высказал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Сборная России обыграла команду Финляндии в стартовом матче третьего этапа Евротура со счетом 2:1.

"И команда Финляндии, и команда России показывали сегодня хороший и быстрый хоккей, - сказал Третьяк. - Обе команды показали и мастерство, и желание ложиться под шайбу. Шестеркин сыграл здорово, молодец, практически без ошибок. У нас все хоккеисты достойны уважения, бьются, талантливые ребята".

В следующем матче Евротура сборная России 11 февраля сыграет с командой Швеции, финны в тот же день встретятся с чехами. В заключительный день соревнований, 12 февраля, состоятся матчи Швеция - Финляндия и Россия - Чехия.

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