Третьяк: вратарь Шестеркин в матче Евротура с финнами сыграл безошибочно

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь сборной России по хоккею Игорь Шестеркин в матче Евротура против команды Финляндии сыграл практически без ошибок. Такое мнение журналистам высказал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Сборная России обыграла команду Финляндии в стартовом матче третьего этапа Евротура со счетом 2:1.
"И команда Финляндии, и команда России показывали сегодня хороший и быстрый хоккей, - сказал Третьяк. - Обе команды показали и мастерство, и желание ложиться под шайбу. Шестеркин сыграл здорово, молодец, практически без ошибок. У нас все хоккеисты достойны уважения, бьются, талантливые ребята".
В следующем матче Евротура сборная России 11 февраля сыграет с командой Швеции, финны в тот же день встретятся с чехами. В заключительный день соревнований, 12 февраля, состоятся матчи Швеция - Финляндия и Россия - Чехия.