Российские хоккеисты обыграли финнов в первом матче третьего этапа Евротура

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Финляндии со счетом 2:1 в стартовом матче третьего этапа Евротура. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе россиян заброшенными шайбами отметились Алексей Кручинин (36-я минута) и Анатолий Голышев (59), у финнов отличился Олли Палола (41).

После этого матча российские хоккеисты переберутся в Швецию, где проходит основная часть этапа.

В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с командой Швеции, финны в тот же день встретятся с чехами.