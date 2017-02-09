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Российские хоккеисты обыграли финнов в первом матче третьего этапа Евротура

Спорт
9 февраля, 21:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
В составе россиян заброшенными шайбами отметились Алексей Кручинин и Анатолий Голышев
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Хоккеисты сборной России

Хоккеисты сборной России

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Финляндии со счетом 2:1 в стартовом матче третьего этапа Евротура. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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В составе россиян заброшенными шайбами отметились Алексей Кручинин (36-я минута) и Анатолий Голышев (59), у финнов отличился Олли Палола (41).

После этого матча российские хоккеисты переберутся в Швецию, где проходит основная часть этапа.

В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с командой Швеции, финны в тот же день встретятся с чехами.

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