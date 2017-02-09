Баскетболист ЦСКА Теодосич сожалеет, что не сыграет в Матче звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сербский баскетболист ЦСКА Милош Теодосич сожалеет, что не примет участия в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Об этом он сообщил ТАСС.

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Сочи 11 февраля.

"К сожалению, я еще не до конца восстановился от травмы и мне необходимо время, чтобы набрать оптимальную форму. Я очень сожалею, что не сыграю в Матче звезд. Надеюсь, мне еще выпадет такая возможность", - сказал Теодосич.

Серб принял участие в матче против "Црвены Звезды" в Евролиге и помог ЦСКА победить со счетом 102:80. Теодосич провел на паркете 21 минуту и набрал 16 очков.

"Я не думал о том, что играю против команды из Сербии. Ничего принципиального в этой игре для меня не было", - добавил сербский разыгрывающий ЦСКА.

В свою очередь, французский защитник ЦСКА Нандо де Коло рассказал ТАСС, что надеется на победу Сборной звезд мира над командой Звезд России в Матче звезд Единой лиги ВТБ.

"Мы одержали важную победу в Евролиге и теперь можно немного перевести дух, поиграть в удовольствие в Матче звезд. Я принимал участие в звездном уик-энде, когда играл во Франции. Интересно будет сравнить, - сказал Де Коло. - Понимаю, что в таких матчах главное участие, но я надеюсь, что наша сборная одержит победу. Это будет приятно".