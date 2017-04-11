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Пловец Тарасевич не исключает, что в будущем займется тренерской работой

Спорт
11 апреля, 19:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
По словам спортсмена, он стал студентом Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
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Григорий Тарасевич

Григорий Тарасевич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российский пловец Григорий Тарасевич не исключает, что свяжет свою жизнь в будущем с работой тренером. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

21-летний пловец принимает участие в чемпионате России, который проходит в Москве 10-14 апреля. Спортсмен уже выполнил отборочный норматив на чемпионат мира - 2017 по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 100 м на спине.

В настоящее время Тарасевич проживает и учится в США. По словам спортсмена, в дополнение к этому он стал студентом Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

"Я подумал, что у меня уже есть 16 лет опыта в плавании, так почему бы не продолжить свое образование в этой сфере, - сказал Тарасевич. - Так почему бы не привнести что-то со стороны? Я поступил в казанскую академию физической культуры и спорта и буду обучаться по специальности тренера, эта область меня очень привлекает. Возможно, в будущем начну тренировать".

"В Казани созданы прекрасные условия в плане инфраструктуры, я был там несколько раз, выступал на чемпионате мира - 2015, Казань мне очень нравится", - добавил пловец.

Тарасевич является участником Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в составе сборной России.

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