Пловец Тарасевич не исключает, что в будущем займется тренерской работой

ФК "Боруссия" поможет болельщикам "Монако", которым требуется временное жилье в ДортмундеСпорт 11 апреля, 22:43
Мутко: Россия обладает амбициозной концепцией безопасности ЧМ-2018Спорт 11 апреля, 22:16
Marca: футболист "Боруссии" Бартра избежал серьезных травм после взрываСпорт 11 апреля, 22:08
Захарова: заявление Тиллерсона по Сирии не рассматривается как ультиматумПолитика 11 апреля, 21:43
Матч Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" перенесен из-за взрываСпорт 11 апреля, 21:41
Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезнымиПолитика 11 апреля, 21:34
Спасатели хотят утвердить план тушения горящей нефтяной скважины в Коми к вечеру 12 апреляПроисшествия 11 апреля, 21:23
Взрыв произошел рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", есть пострадавшийСпорт 11 апреля, 21:01
Пловчиха Насретдинова заявила, что входит в олимпийский цикл с более серьезным настроемСпорт 11 апреля, 20:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российский пловец Григорий Тарасевич не исключает, что свяжет свою жизнь в будущем с работой тренером. Об этом спортсмен рассказал журналистам.
21-летний пловец принимает участие в чемпионате России, который проходит в Москве 10-14 апреля. Спортсмен уже выполнил отборочный норматив на чемпионат мира - 2017 по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 100 м на спине.
В настоящее время Тарасевич проживает и учится в США. По словам спортсмена, в дополнение к этому он стал студентом Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
"Я подумал, что у меня уже есть 16 лет опыта в плавании, так почему бы не продолжить свое образование в этой сфере, - сказал Тарасевич. - Так почему бы не привнести что-то со стороны? Я поступил в казанскую академию физической культуры и спорта и буду обучаться по специальности тренера, эта область меня очень привлекает. Возможно, в будущем начну тренировать".
"В Казани созданы прекрасные условия в плане инфраструктуры, я был там несколько раз, выступал на чемпионате мира - 2015, Казань мне очень нравится", - добавил пловец.
Тарасевич является участником Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в составе сборной России.