"Оклахома" без Уэстбрука в составе победила "Миннесоту" в матче НБА

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. "Оклахома" победила "Миннесоту" со счетом 100:98 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лидер "Оклахомы" и рекордсмен лиги по количеству трипл- даблов в одном чемпионате Расселл Уэстбрук участия в матче не принимал.
Самым результативным игроком встречи стал центровой "Миннесоты" Карл Таунс, на его счету 26 очков. В составе "Оклахомы" больше всех очков набрал защитник Виктор Оладипо (20).
Ранее "Оклахома" гарантировала себе участие в плей-офф, в активе клуба 47 побед (4 - в овертайме) в 81 матче регулярного чемпионата. "Оклахома" занимает шестое место в Западной конференции. "Миннесота" идет 13-й, имея в активе 31 победу после 81 матча.
В параллельных матчах "Атланта" дома обыграла "Шарлотт" (103:76), "Даллас" на домашнем паркете уступил "Денверу" (91:109).