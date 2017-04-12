Ефимова стала чемпионкой России на 200 м брассом с лучшим результатом сезона в мире

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Юлия Ефимова заняла первое место на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России по плаванию, который проходит в Москве. Спортсменка показала результат 2 минуты 21,35 секунды, что является лучшим результатом сезона в мире.

Второе место заняла Мария Темникова (2.24,80), третьей стала Софья Андреева (2.26,82).

Чемпионат России завершится 14 апреля. Турнир является квалификационным на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште.