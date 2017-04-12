Будогосский: судья Фисенко отработал матч ФНЛ ниже любительского уровня

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Судья Андрей Фисенко слабо отработал матч 29-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между "Зенитом-2" и "Спартаком-2", что стало причиной его вывода из списка судей, обслуживающих матчи на профессиональном уровне. Об этом ТАСС заявил председатель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге 1 апреля и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В среду распоряжением ДСИ, подписанным Будогосским, Фисенко, а также Владимир Мосягин, который инспектировал встречу, были выведены из списков профессиональных судей и инспекторов соответственно.

"Ошибки бывают разные, но ситуация, которая возникла в том матче, была достаточно простой для оценки, а то, что сделал судья, не укладывается ни в какие рамки, - прокомментировал Будогосский решение по Фисенко. - Человек показывает четыре красные карточки, а поле покидает двое. Потом выясняется, что он якобы сказал кому-то из игроков, что карточка неправильная и он ее отменил, потом еще одну карточку якобы отменил. Мы увидели даже не любительский уровень работы, а начальный, который можно понять, когда человек только-только приходит учиться этому ремеслу. Решения этого судьи носят непредсказуемый характер, я уже много лет занимаюсь арбитражем и инспектированием и в первый раз такое вижу".

"Что касается инспектора, он был обязан посмотреть сложные эпизоды, разобрать их с арбитром, а в его рапорте вообще ничего нет по этому эпизоду. Получается, что инспектор случайно оказался в этой структуре, хотя до этого он нас не беспокоил. Я не хочу иметь в обойме людей, которые не обеспечивают определенный уровень и качество работы. Поэтому, когда я узнал вердикт контрольно- квалификационной комиссии, а это, отмечу, независимый орган РФС, вынес решение, которое имею право вынести в рамках своей компетенции", - добавил собеседник ТАСС.

Будогосский дал понять, что пока не видит причин для возвращения Фисенко и Мосягина на профессиональный уровень. "А нужны ли нам такие люди в судействе и инспектировании?", - ответил он на вопрос, что арбитрам нужно сделать, чтобы вернуть статус.