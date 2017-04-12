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Тренер "Химок": итог матча с "Динамо" справедлив

Спорт
12 апреля, 21:42 UTC+3 ХИМКИ /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
"Химки" сыграли вничью с "Динамо" со счетом 0:0, победа гарантировала бы бело-голубым выход в РФПЛ
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ХИМКИ /Московская область/, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Главный тренер подмосковного клуба "Химки" Александр Ирхин считает справедливым итог матча с московским "Динамо" в матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции. 

В среду "Химки" на выезде сыграли вничью с "Динамо" со счетом 0:0. Победа гарантировала бы бело-голубым выход в РФПЛ. Команда может обеспечить себе выход в премьер-лигу, если "СКА-Хабаровск" не выиграет свой матч против калининградской "Балтики", где в настоящее время идет второй тайм.

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"Сожалею, что отсрочили несколько выход "Динамо" в РФПЛ. Считаю итог матча справедливым, была совершенно равная игра, подходы и острые моменты были в равном количестве. Да и сама игра была боевая и живая, болельщикам должна была понравиться", - сказал Ирхин.

После 31-го тура первенства ФНЛ "Химки" занимают 11-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. "Динамо" расположилось на первом месте с 69 баллами.

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