ФК "Динамо" получает от ВТБ около 1,7 млрд рублей в год

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Банк ВТБ выделяет футбольному клубу "Динамо" порядка 1,7-1,8 млрд рублей в год. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент банка ВТБ, член совета директоров бело-голубых Василий Титов.

В среду "Динамо" досрочно оформило путевку в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), в которой выступит в следующем сезоне.

"У общества "Динамо" есть достаточно приличный контракт с базовым спонсором - ВТБ, он составляет три с половиной миллиарда рублей в год, которые распределяет само общество. Около половины из этого достается футбольному клубу, получается 1,7-1,8 миллиарда. С таким бюджетом в середине турнирной таблицы РФПЛ можно удерживаться", - сказал Титов.

Титов также отметил, что "Динамо" не будет испытывать проблем с лицензированием клуба, в финансовом плане команда чувствует себя уверенно. "Никаких проблем с лицензированием нет, "Динамо" расчистило все долги, полностью, РФПЛ об этом прекрасно известно. Значительная часть задолженности реструктуризирована на пять лет, поэтому в финансовом плане мы чувствуем себя уверенно", - добавил он.

Ранее председатель Всероссийского физкультурно- спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский рассказал, что в следующем сезоне бюджет футбольного клуба не будет увеличен, а может быть сокращен. Кроме того, он сообщил, что кредиторская задолженность клуба в размере 13 млрд рублей почти погашена.