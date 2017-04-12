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ФК "Динамо" получает от ВТБ около 1,7 млрд рублей в год

Спорт
12 апреля, 23:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
По контракту с ВТБ общество "Динамо" получает 3,5 млрд рублей в год, 1,7-1,8 млрд рублей достается футбольному клубу
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Василий Титов

Василий Титов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Банк ВТБ выделяет футбольному клубу "Динамо" порядка 1,7-1,8 млрд рублей в год. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент банка ВТБ, член совета директоров бело-голубых Василий Титов.

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В среду "Динамо" досрочно оформило путевку в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), в которой выступит в следующем сезоне.

"У общества "Динамо" есть достаточно приличный контракт с базовым спонсором - ВТБ, он составляет три с половиной миллиарда рублей в год, которые распределяет само общество. Около половины из этого достается футбольному клубу, получается 1,7-1,8 миллиарда. С таким бюджетом в середине турнирной таблицы РФПЛ можно удерживаться", - сказал Титов.

Титов также отметил, что "Динамо" не будет испытывать проблем с лицензированием клуба, в финансовом плане команда чувствует себя уверенно. "Никаких проблем с лицензированием нет, "Динамо" расчистило все долги, полностью, РФПЛ об этом прекрасно известно. Значительная часть задолженности реструктуризирована на пять лет, поэтому в финансовом плане мы чувствуем себя уверенно", - добавил он.

Ранее председатель Всероссийского физкультурно- спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский рассказал, что в следующем сезоне бюджет футбольного клуба не будет увеличен, а может быть сокращен. Кроме того, он сообщил, что кредиторская задолженность клуба в размере 13 млрд рублей почти погашена.

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