Панченко: целью "Динамо" после выхода в РФПЛ является первое место в ФНЛ

ХИМКИ /Московская область/, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московское "Динамо" намерено занять первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по итогам сезона, это новая цель команды после выхода бело-голубых в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом журналистам рассказал нападающий команды Кирилл Панченко.

В среду "Динамо" на домашней арене сыграло вничью с "Химками" - 0:0. После ничейного исхода в матче "Балтика" - "СКА-Хабаровск" (0:0) столичная команда гарантировала себе выход в РФПЛ, так как преимущество над хабаровским клубом, занимающим третье место в таблице, за семь туров до конца первенства достигло 22 очков.

"Сегодня мы на игру настраивались, но подсознательно понимали, что эта встреча одна из последних для нас. Мы старались победить, но не получилось. Тренер сказал нам, чтобы мы подождали итогового результата "Балтика" - СКА, когда пришел результат 0:1, мы все начали разъезжаться, я и сам уже до "ленинградки" доехал, но вернулся обратно", - сказал Панченко.

"Я от всей души поздравляю наших болельщиков, нам, конечно, еще играть и играть, но самое главное мы сделали. Каждая игра была сложной. "Динамо" - это большой клуб, на нас настраивались по-особенному. Впереди еще семь игр, и у нас появилась новая цель - занять первое место в ФНЛ", - добавил он.

"С мотивацией на оставшиеся матчи проблем не будет. Мы будем играть раскрепощенно, для болельщиков. Но мы обязаны занять первое место в турнирной таблице", - подытожил игрок.