Автобиография Шараповой будет называться Unstoppable. My Life So Far

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Автобиография российской теннисистки Марии Шараповой получила название Unstoppable. My Life So Far (Непобедимая. История моей жизни). Об этом сообщается на официальном сайте издательства Macmillan, занимающегося распространением книги.
Книга на английском языке выйдет 12 сентября, но уже сейчас доступна для предзаказа по цене $28. Ранее сообщалось, что книга будет называться "Шарапова. Автобиография" и будет стоить $27.
"В автобиографии пятикратная чемпионка турниров Большого шлема вспоминает свой путь к успеху и рассказывает его в том же провокационном стиле, которым известен ее теннис, - говорится в аннотации к изданию. - Книга полна красноречивых зарисовок, начиная с сибирского детства и заканчивая ее недавней борьбой за возвращение на корт. Это вдохновляющая история об упорстве, бесстрашии и откровенности".
Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) в июне 2016 на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля нынешнего года.
Россиянка является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), из них 35 - в одиночном разряде.