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Коу: ВФЛА замедлила темпы выполнения критериев IAAF

Спорт
13 апреля, 20:53 дата обновления: 13 апреля, 21:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Глава IAAF подчеркнул, что вопрос восстановления ВФЛА не является политическим
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Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) перестала заметно прогрессировать в вопросе выполнения критериев по восстановлению, которые выработала для нее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом заявил на пресс-конференции в Лондоне президент IAAF Себастьян Коу.

Совет IAAF прошел в Лондоне 12-13 апреля.

"Рабочая группа представила сегодня отчет по теме восстановления ВФЛА. Было отмечено, что прогресс по сравнению с предыдущим отчетом отсутствует. Есть несколько причин, почему он не был достигнут", - сказал Коу.

"Мы до сих пор видим проблемы с допинг-тестированием, видим тренеров, которые были частью старой системы. У ВФЛА не должно быть иллюзий относительно того, что критерии будут изменены. Это то, над чем мы работаем", - добавил он.

Никаких дедлайнов

Глава IAAF подчеркнул, что никаких временных рамок в вопросе восстановления ВФЛА не существует.

"Просто критерии должны быть выполнены. Разочарование - хорошее слово. Потому что нет причин, почему бы прогресс был отмечен", - сказал он.

Коу подчеркнул, что вопрос восстановления ВФЛА в IAAF не является политическим. "Весь вопрос только в выполнении критериев и в приведении антидопинговой работы в соответствие с международными стандартами".

"Я не вижу причин, почему нельзя сделать более серьезные шаги навстречу выполнению критериев. Пока существует большие разрывы, которые требуют того, чтобы между ними были проложены мосты", - считает президент IAAF.

Скандал с допингом в российской легкой атлетике разгорелся после фильма немецкого телеканала ARD, главными действующими лицами которого стали Юлия и Виталий Степановы. Степанова, отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, рассказала о систематическом нарушении российскими легкоатлетами и их тренерами антидопинговых правил. Расследование независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) привело к приостановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF, а также к отстранению всех легкоатлетов РФ от участия в Олимпиаде-2016, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. 

 

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