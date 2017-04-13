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IAAF: назначение Исинбаевой в РУСАДА может отрицательно сказаться на восстановлении ВФЛА

Спорт
13 апреля, 20:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства не внушает доверия председателю инспекционной комиссии IAAF Руне Андерсену
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Елена Исинбаева

Елена Исинбаева

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Председатель специальной рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен выразил опасение, что назначение двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может негативно сказаться на процессе восстановления ВФЛА в IAAF. Его слова приводит портал Insidethegames.

"Трудно понять, как это (назначение Исинбаевой) поможет достичь желаемых изменений в культуре легкой атлетики и как это содействует открытию новых горизонтов для российских осведомителей", - сказал Андерсен. Интернет-ресурс отмечает, что Андерсен основывал свою критику на том, что ранее Исинбаева "назвала доклад комиссии WADA беспочвенным, хотя никогда его не читала".

При этом на пресс-конференции в Лондоне президент IAAF Себастьян Коу заявил, что работа РУСАДА является сферой ответственности Всемирного антидопингового агентства. "Я не могу так сказать (что Исинбаева должна покинуть свой пост). Я знаю, что у WADA есть свое мнение по этому поводу, и это в его сфере ответственности", - сказал Коу.

В соответствии с принятым уставом РУСАДА, в организации был создан наблюдательный совет, состоящий из семи человек. Исинбаева, которая является членом совета от Олимпийского комитета России, стала его председателем. Ранее в интервью ТАСС президент WADA Крейг Риди заявил, что кандидатура Исинбаевой будет рассмотрена специальной комиссией WADA, которая оценит ее назначение.

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