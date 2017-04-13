Президент IAAF Коу: cитуация с информаторами в России вызывает тревогу

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Отношение к информаторам о допинговых нарушениях и ситуация с ними в России вызывает тревогу. Об этом заявил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу, слова которого приводятся в пресс-релизе организации.
12-13 апреля в Лондоне прошел совет IAAF. По его итогам рабочая группа по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) отметила, что дорожная карта из шести основных этапов восстановления членства ВФЛА, которая была обнародована 6 февраля, не выполняется и вряд ли может быть выполнена в ближайшее время.
"Совет был разочарован и обеспокоен, узнав, что перспектива выполнения ВФЛА критериев, назначенных на этот год, остается далека от выполнения, - заявил Коу. - В частности, ситуация со спортсменом Андреем Дмитриевым вызывает тревогу, учитывая, что он счел необходимым уехать за границу. Любой человек, обладающий информацией о системе, которая не смогла защитить цели и желания "чистых" спортсменов, должен чувствовать себя в безопасности, говорить об этом открыто".
В январе немецкий телеканал ARD выпустил очередной фильм о допинге в российском спорте. Информатором канала выступил российский легкоатлет Андрей Дмитриев. Он рассказал, что отстраненный тренер Владимир Казарин продолжает тренировать российских легкоатлетов.
Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года, вследствие чего все российские спортсмены в настоящее время лишены возможности выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.