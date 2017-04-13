Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент IAAF Коу: cитуация с информаторами в России вызывает тревогу

Спорт
13 апреля, 21:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Перспектива выполнения ВФЛА критериев, назначенных на этот год, остается далека от выполнения, считает глава IAAF
Поделиться
Материал из 1 страницы
Себастьян Коу

Себастьян Коу

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Отношение к информаторам о допинговых нарушениях и ситуация с ними в России вызывает тревогу. Об этом заявил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу, слова которого приводятся в пресс-релизе организации.

12-13 апреля в Лондоне прошел совет IAAF. По его итогам рабочая группа по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) отметила, что дорожная карта из шести основных этапов восстановления членства ВФЛА, которая была обнародована 6 февраля, не выполняется и вряд ли может быть выполнена в ближайшее время.

Смотрите также
Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу
Коу: ВФЛА замедлила темпы выполнения критериев IAAF

"Совет был разочарован и обеспокоен, узнав, что перспектива выполнения ВФЛА критериев, назначенных на этот год, остается далека от выполнения, - заявил Коу. - В частности, ситуация со спортсменом Андреем Дмитриевым вызывает тревогу, учитывая, что он счел необходимым уехать за границу. Любой человек, обладающий информацией о системе, которая не смогла защитить цели и желания "чистых" спортсменов, должен чувствовать себя в безопасности, говорить об этом открыто".

В январе немецкий телеканал ARD выпустил очередной фильм о допинге в российском спорте. Информатором канала выступил российский легкоатлет Андрей Дмитриев. Он рассказал, что отстраненный тренер Владимир Казарин продолжает тренировать российских легкоатлетов.

Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года, вследствие чего все российские спортсмены в настоящее время лишены возможности выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА Вадим Шипачев и Евгений Дадонов (слева направо), забивший решающий гол в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и "Металлург"
17
Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛ
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
Старт гонки Гран-при Китая
10
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США впервые применили в Афганистане против ИГ сверхмощную неядерную бомбу
2
Первый канал не будет транслировать "Евровидение-2017"
3
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
4
Неизвестный предмет взорвался в руках у подростка в Санкт-Петербурге
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
7
Орешкин предупредил о рисках замедления роста ВВП и укрепления рубля
Темы дня
Загрузка...
Реклама