Хэмилтон и Феттель в Бахрейне определят единоличного лидера сезона "Формулы-1"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Программа третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2017 года - Гран-при Бахрейна - стартует в пятницу двумя свободными практиками.

Первые два этапа сезона не смогли определить единоличного лидера чемпионата - британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон и немец Себастьян Феттель из "Феррари" обменялись победами и финишами на втором месте. В квалификациях же пока Хэмилтону нет равных - две победы из двух. В Бахрейне именно эти пилоты, скорее всего, и определят, кто из них отправится на четвертый этап, который пройдет в России, лидером чемпионата. Их партнеры по командам финны Кими Райкконен ("Феррари") и Валттери Боттас ("Мерседес") пока не могут в полной мере реализовать потенциал машин.

Бахрейн в 13-й раз принимает у себя этап "Формулы-1", и в четвертый раз он пройдет в темное время суток при искусственном освещении. Первая гонка состоялась здесь в 2004 году, победу тогда одержал легендарный немец Михаэль Шумахер. В 2011-м этап был отменен из-за нестабильной обстановки в стране. Чаще же всех первым к финишу здесь приезжал испанец Фернандо Алонсо - 3 (2005-2006, 2010), по две победы на трассе "Сахир" имеют бразилец Фелипе Масса (2007-2008), Феттель (2012-2013) и Хэмилтон (2014-2015).

Автодром в Сахире - местечке, расположенном в 30 километрах от столицы Бахрейна Манамы, был построен за 16 месяцев и обошелся организаторам в $150 миллионов. До 2010 года длина трассы Гран-при составляла 5412 метров. После реконструкции она увеличилась до 6299 метров - был добавлен новый отрезок между четвертым и пятым поворотами. Трасса в Сахире с технической точки зрения весьма интересна: несмотря на наличие четырех длинных прямых, ее нельзя назвать скоростной из-за большого количества медленных поворотов; плюс ко всему "Сахир" очень требовательна к тормозам.

Первая часть свободных заездов начнется в 14:00 мск, вторая - в 18:00. В субботу состоятся третья свободная практика (15:00) и квалификация (18:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (18:00).