Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" победить "Торонто" на старте плей-офф НХЛ

Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" победить "Торонто" на старте плей-офф НХЛСпорт 14 апреля, 5:17
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. "Вашингтон" победил "Торонто" со счетом 3:2 в овертайме первого матча стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Вашингтоне.
В составе "Торонто" шайбы забросили Митчелл Марнер (2-я минута) и Джейк Гардинер (10). У "Вашингтона" отличились Джастин Уильямс (13, 36) и Том Уилсон (66).
Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился результативной передачей за 20 минут 7 секунд на площадке, в его активе также три броска и четыре силовых приема. Первой звездой матча был признан Уилсон, второй - Уильямс, третьей - голкипер "Вашингтона" Брэйден Холтби, отразивший 35 из 37 бросков по воротам.
Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин сыграл в матче 19 минут 52 секунды, нанес один бросок и провел три силовых приема. Российский защитник Дмитрий Орлов также не отличился результативными действиями за 25 минут и 22 секунды на площадке, успев нанести четыре броска, провести четыре силовых приема и трижды заблокировать броски соперника.
Для "Вашингтона" эта победа в овертайме стала четвертой подряд в матчах плей-офф на домашней арене. "Вашингтон" повел в серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 1-0. Второй матч серии состоится в ночь на воскресенье.
Гол Уильямса после передачи Кузнецова.
Justin gets playoff hockey #RockTheRed @csnma pic.twitter.com/z4iAMDqp4A— Washington Capitals (@Capitals) 14 апреля 2017 г.