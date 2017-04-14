Власенко будет избираться в бюро FINA, несмотря на решение не утверждать его кандидатуру

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Алексей Власенко будет избираться в состав бюро Международной федерации плавания (FINA), несмотря на решение президиума Всероссийской федерации плавания (ВФП), который в пятницу не утвердил его кандидатуру в состав бюро.

"Президиум ВФП не имел права принимать такого решение, поскольку они должны были согласовать это с президиумами трех других федераций, - отметил Власенко. - Поэтому я буду избираться в состав бюро FINA".

Ранее кандидатура Власенко в состав бюро FINA была выдвинута президиумами российских федераций прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло. Помимо Власенко, от России в состав бюро претендует президент ВФП Владимир Сальников.

Власенко является вице-председателем технического комитете FINA, президентом российских федераций синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло.

Выборный конгресс FINA пройдет в июле в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.