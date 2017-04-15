ЦСКА сыграет с "Ростовом" в субботнем матче чемпионата России по футболу

Игроки "Ростова" Кристиан Нобоа, ЦСКА Алан Дзагоев и "Ростова" Денис Терентьев (слева направо на первом плане) в матче чемпионата России по футболу между командами "Ростов" и ЦСКА © Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Четыре матча в Перми, Москве, Каспийске и Казани пройдут в субботу в 23-м туре чемпионата России по футболу. ЦСКА сыграет на своем поле с "Ростовом" и в случае победы сократит отставание от лидера "Спартака", которому в воскресенье предстоит встреча с другим претендентом на титул "Зенитом".

За восемь туров до финиша армейцы отстают от "Спартака" на восемь очков, при этом ЦСКА ведет борьбу с "Зенитом" за второе место и путевку в Лигу чемпионов. Прошлой весной "Ростов" был главным конкурентом ЦСКА в борьбе за чемпионство, осенью обе команды выступили в Лиге чемпионов, однако выйти в плей-офф не сумели. И если ЦСКА уже фактически гарантировал себе участие в следующем еврокубковом сезоне, перед "Ростовом" стоит задача вновь сыграть в Лиге Европы - от четвертого места южане отстают всего на три очка.

В минувшем туре ЦСКА сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1), и теперь лучшая оборона в лиге у "Ростова" - лишь 12 пропущенных мячей против 13 у ЦСКА. Голкипер ростовчан Никита Медведев успешно заменил травмированного Сослана Джанаева, не пропустив ни одного мяча в пяти весенних матчах. Однако подводят команду форварды - четыре последних встречи "Ростов" завершил нулевыми ничьими.

"Ростов" неудачно в нынешнем сезоне выступает в гостях, не одержав ни одной победы, а в семи последних встречах не забив ни гола. В первом матче марта "Ростов" разгромил "Томь" со счетом 6:0 в формально гостевом матче, однако состоялся он в Ростове-на-Дону. Дома ростовчане играют лучше, в первом круге победив ЦСКА Леонида Слуцкого со счетом 2:0. ЦСКА весной под руководством Виктора Гончаренко также не проигрывал, сумев одержать три победы.

Матч ЦСКА - "Ростов" пройдет на домашней арене армейцев, начало - 14:30 мск. Главный арбитр - Кирилл Левников из Санкт-Петербурга, дисквалифицирован нападающий гостей Александр Бухаров.

Вернуть уважение болельщиков

Занимающий четвертое место "Краснодар" сохраняет призрачные надежды на Лигу чемпионов, отставая от ЦСКА и "Зенита" на восемь очков, однако в ближайшем туре может воспользоваться осечками проводящих непростые матчи конкурентов. Кубанцы же играют в гостях против "Рубина", который после серии неудач, в том числе и поражения в полуфинале Кубка России от "Урала", фактически утратил турнирную мотивацию. "Рубин" занимает 10-е место, на семь очков отставая от "еврокубковой" позиции "Краснодара", однако и борьба за выживание казанцам не грозит.

Неплохо укомплектованная казанская команда в прошлом туре довольствовалась гостевой ничьей с аутсайдером "Томью", и в оставшихся турах задача футболистов "Рубина" - прежде всего вернуть уважение своих болельщиков.

Матч "Рубин" - "Краснодар" пройдет на "Казань-Арене", начало - 19:30 мск. Обслужит встречу судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.

"Амкар" и "Уфа" про Европу не забыли

23-й тур стартует в 12:00 мск в Перми, где на местном стадионе "Звезда" "Амкар" сыграет с "Уфой". Обе команды сохраняют надежды на четвертое место и путевку в Лигу Европы, набрав, как и "Ростов", по 32 очка. Однако безвыигрышная серия и пермяков, и уфимцев составляет уже три матча, команда из столицы Башкирии к тому же уступила в полуфинале Кубка России "Локомотиву". В первом круге в Уфе команды сыграли со счетом 1:1 - отличились уфимцы Кехинде Фатаи и Дмитрий Стоцкий, поразивший собственные ворота.

Главным арбитром матча "Амкар" - "Уфа" назначен Владимир Москалев из Воронежа.

В 17:00 "Анжи" на своей арене в Каспийске примет самарские "Крылья Советов" - конкурента в борьбе за выживание в премьер-лиге. Махачкалинцы имеют 24 очка (12-е место), самарцы - 17 (14), при этом "Крылья" весной набрали лишь два очка. Неделю назад "Анжи" добился почетной гостевой ничьей с "Зенитом", самарцы же на своем поле сыграли вничью с "Амкаром" (2:2), лишившись к тому же главного тренера Вадима Скрипченко, который был удален и дисквалифицирован на матч с "Анжи".

В первом круге "Крылья" обыграли "Анжи" со счетом 2:1, лишь в девятом туре одержав первые очки в чемпионате - еще под руководством Франка Веркаутерена. Главным арбитром матча "Анжи" - "Крылья Советов" назначен Алексей Николаев из Москвы.

23-й тур чемпионата России завершится в воскресенье, когда сыграют "Оренбург" - "Терек", "Урал" - "Томь", "Арсенал" - "Локомотив" и "Спартак" - "Зенит". После 22 туров лидирует "Спартак" (51 очко), по 43 очка у ЦСКА и "Зенита".