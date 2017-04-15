"Сент-Луис" обыграл "Миннесоту" во втором матче стартовой серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Сент-Луис" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 2:1 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Сент-Луиса".

В составе победителей шайбы забросили Джоэль Эдмундсон (24-я минута) и Джэйден Швартц (58). У "Миннесоты" единственную шайбу забросил Зак Паризе (38).

Российские нападающие "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев не смогли отметиться результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Сент- Луиса". В стартовой встрече "Сент-Луис" победил в овертайме (2:1). Третья игра серии первого раунда плей-офф НХЛ между "Миннесотой" и "Сент-Луисом" состоится в ночь на понедельник в Сент-Луисе.