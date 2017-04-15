"Сент-Луис" обыграл "Миннесоту" во втором матче стартовой серии плей-офф НХЛ

В США отложили казни семи человек из-за спора с поставщиком яда для смертельной инъекцииМеждународная панорама 15 апреля, 6:54
Россиянин Бивол во второй раз защитил "временный" титул чемпиона мира WBAСпорт 15 апреля, 6:40
СМИ: на параде в Пхеньяне могут быть представлены новые баллистические ракетыМеждународная панорама 15 апреля, 6:04
Гол Радулова в овертайме принес "Монреалю" победу в матче плей-офф НХЛ с "Рейнджерс"Спорт 15 апреля, 5:50
Министр нацбезопасности США усомнился в возможности ракетного удара со стороны КНДРМеждународная панорама 15 апреля, 5:36
Ким Чен Ын принимает военный парад на центральной площади ПхеньянаОбщество 15 апреля, 5:29
Гол Малкина помог "Питтсбургу" одержать вторую победу в серии плей-офф НХЛ с "Коламбусом"Спорт 15 апреля, 4:44
Малкин стал первым россиянином, забросившим шайбу в плей-офф НХЛ сезона-2016/17Спорт 15 апреля, 4:13
СМИ: United Airlines после скандала изменила правила снятия пассажиров с рейсовОбщество 15 апреля, 3:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Сент-Луис" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 2:1 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Сент-Луиса".
В составе победителей шайбы забросили Джоэль Эдмундсон (24-я минута) и Джэйден Швартц (58). У "Миннесоты" единственную шайбу забросил Зак Паризе (38).
Российские нападающие "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев не смогли отметиться результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Сент- Луиса". В стартовой встрече "Сент-Луис" победил в овертайме (2:1). Третья игра серии первого раунда плей-офф НХЛ между "Миннесотой" и "Сент-Луисом" состоится в ночь на понедельник в Сент-Луисе.