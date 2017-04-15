Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сафронов: ХК "Динамо" не имеет задолженностей по внешним долгам

Спорт
15 апреля, 12:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Гендиректор бело-голубых подчеркнул, что ни о каком банкротстве "Динамо" речи вестись не может
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. О банкротстве московского хоккейного "Динамо" не может быть и речи, в клубе нет задолженностей по внешним долгам. Об этом на традиционной встрече с болельщиками заявил генеральный директор "Динамо" Андрей Сафронов.

Смотрите также
Хоккеисты "Динамо"
ВФСО "Динамо" будет добиваться большей прозрачности от динамовских клубов

В среду председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский, выступая на пленуме организации, сказал, что "прошел слух о скором банкротстве" хоккейного "Динамо", в связи с чем необходимо разобраться в том, как клуб расходует деньги. Позднее в пресс-службе ВФСО "Динамо" сообщили ТАСС, что речи о банкротстве не идет, общество намерено добиваться большей финансовой прозрачности от динамовских клубов.

"Финансовые проблемы существуют у всех, кроме трех или четырех клубов, мы живем в сложной экономической ситуации. Ни о каком банкротстве речи быть не может, у нас нет задолженностей по вчерашним долгам. Мы проводим аудит клуба ежегодно, имеем оценку четыре с плюсом, не может быть и речи о банкротстве", - заявил Сафронов.

На протяжении сезона-2016/17 в СМИ неоднократно сообщалось о финансовых проблемах "Динамо" - в частности, что игрокам команды не выплачивается зарплата.

"Динамо" в сезоне-2016/17 дошло до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступило СКА со счетом 1-4 в серии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
2
Лавров: заявления беглого генерала о сохранении Сирией химоружия сделаны под давлением
3
Тысячи христиан со всего мира ожидают схождение Благодатного огня в Иерусалиме
4
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
5
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
6
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
7
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
Темы дня
Загрузка...
Реклама