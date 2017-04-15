Сафронов: ХК "Динамо" не имеет задолженностей по внешним долгам

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. О банкротстве московского хоккейного "Динамо" не может быть и речи, в клубе нет задолженностей по внешним долгам. Об этом на традиционной встрече с болельщиками заявил генеральный директор "Динамо" Андрей Сафронов.

В среду председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский, выступая на пленуме организации, сказал, что "прошел слух о скором банкротстве" хоккейного "Динамо", в связи с чем необходимо разобраться в том, как клуб расходует деньги. Позднее в пресс-службе ВФСО "Динамо" сообщили ТАСС, что речи о банкротстве не идет, общество намерено добиваться большей финансовой прозрачности от динамовских клубов.

"Финансовые проблемы существуют у всех, кроме трех или четырех клубов, мы живем в сложной экономической ситуации. Ни о каком банкротстве речи быть не может, у нас нет задолженностей по вчерашним долгам. Мы проводим аудит клуба ежегодно, имеем оценку четыре с плюсом, не может быть и речи о банкротстве", - заявил Сафронов.

На протяжении сезона-2016/17 в СМИ неоднократно сообщалось о финансовых проблемах "Динамо" - в частности, что игрокам команды не выплачивается зарплата.

"Динамо" в сезоне-2016/17 дошло до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступило СКА со счетом 1-4 в серии.