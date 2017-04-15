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КХЛ: судья верно засчитал победную шайбу СКА в четвертом матче Кубка Гагарина

Спорт
15 апреля, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Департамент судейства КХЛ также признал верным удаление Даниса Зарипова, после которого была заброшена решающая шайба
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Игроки СКА Никита Гусев и Динар Хафизуллин празднуют победный гол в ворота "Металлурга"

Игроки СКА Никита Гусев и Динар Хафизуллин празднуют победный гол в ворота "Металлурга"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Победная шайба санкт-петербургского СКА в четвертом финальном матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) была заброшена по правилам. Об этом говорится в заявлении департамента судейства КХЛ, которое цитирует пресс-служба лиги.

СКА выиграл дома у магнитогорского "Металлурга" со счетом 3:2 и увеличил отрыв в серии до четырех побед - 3-1. После встречи вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин высказал недовольство работой судей. В частности, он был недоволен удалением нападающего Даниса Зарипова, после которого хозяева забросили решающую шайбу. Также, по его мнению, нельзя было засчитывать третий гол, поскольку шайба перед взятием ворот после броска попала в шлем вратарю "Металлурга".

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"Согласно правилу 234 пункт "е" "Правил игры в хоккей", "если в процессе игры после сильного броска шайба попадает в маску вратаря, главный судья должен остановить игру за исключением момента, когда шайба отскакивает на клюшку атакующего игрока и он забрасывает шайбу, - говорится в заявлении. - В этой ситуации главный судья должен засчитать гол". На 53-й минуте после броска защитника СКА Патрика Херсли шайба от маски голкипера "Металлурга" Василия Кошечкина отскочила к защитнику хозяев Динару Хафизуллину, который и добил ее в сетку ворот".

Также департамент признал верным удаление Зарипова, после которого была заброшена решающая шайба. "Нарушение Зарипова (атака игрока, не владеющего шайбой (блокировка), правило 534 пункт "а" "Правил игры в хоккей") очевидно, - говорится в заявлении. - Атака была совершена в область спины Вадима Шипачёва, который пытался сделать движение в сторону борта и атаковать Яна Коваржа, который входил в зону".

Пятый матч серии пройдет в Магнитогорске в воскресенье.

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