КХЛ: судья верно засчитал победную шайбу СКА в четвертом матче Кубка Гагарина

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Победная шайба санкт-петербургского СКА в четвертом финальном матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) была заброшена по правилам. Об этом говорится в заявлении департамента судейства КХЛ, которое цитирует пресс-служба лиги.

СКА выиграл дома у магнитогорского "Металлурга" со счетом 3:2 и увеличил отрыв в серии до четырех побед - 3-1. После встречи вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин высказал недовольство работой судей. В частности, он был недоволен удалением нападающего Даниса Зарипова, после которого хозяева забросили решающую шайбу. Также, по его мнению, нельзя было засчитывать третий гол, поскольку шайба перед взятием ворот после броска попала в шлем вратарю "Металлурга".

"Согласно правилу 234 пункт "е" "Правил игры в хоккей", "если в процессе игры после сильного броска шайба попадает в маску вратаря, главный судья должен остановить игру за исключением момента, когда шайба отскакивает на клюшку атакующего игрока и он забрасывает шайбу, - говорится в заявлении. - В этой ситуации главный судья должен засчитать гол". На 53-й минуте после броска защитника СКА Патрика Херсли шайба от маски голкипера "Металлурга" Василия Кошечкина отскочила к защитнику хозяев Динару Хафизуллину, который и добил ее в сетку ворот".

Также департамент признал верным удаление Зарипова, после которого была заброшена решающая шайба. "Нарушение Зарипова (атака игрока, не владеющего шайбой (блокировка), правило 534 пункт "а" "Правил игры в хоккей") очевидно, - говорится в заявлении. - Атака была совершена в область спины Вадима Шипачёва, который пытался сделать движение в сторону борта и атаковать Яна Коваржа, который входил в зону".

Пятый матч серии пройдет в Магнитогорске в воскресенье.