Третьяк: финал Кубка Гагарина не повлияет на отношения Знарка и Воробьева в сборной РФ

ЧЕЛЯБИНСК, 15 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поединки в финале Кубка Гагарина по хоккею не повлияют на рабочие отношения главного тренера сборной России Олега Знарка, возглавляющего СКА, и тренера национальной команды, представляющего "Металлург", Ильи Воробьева. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

СКА победил магнитогорский "Металлург" в четвертом матче финала 3:2 и ведет в серии со счетом 3-1. После последней игры "Металлург" высказал претензии по судейству.

"Конечно, это не повлияет на их отношения. Это хоккей - каждый бьется за золото. У них дружеские отношения, и национальная команда объединяет всех, - сказал Третьяк. - Мы, когда играли за ЦСКА со "Спартаком", тоже воевали на льду. Но когда приходили в сборную, были единой командой".

Пятый матч СКА и "Металлург" проведут в Магнитогорске 16 апреля.