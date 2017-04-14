Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вице-президент ХК "Металлург" Величкин выразил претензии судьям после игры со СКА

Спорт
14 апреля, 22:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
"Металлург" проиграл СКА со счетом 2:3, пропустив решающую шайбу в меньшинстве после удаления Даниса Зарипова
Поделиться
Материал из 1 страницы
Вратарь "Металлурга" Василий Кошечкин

Вратарь "Металлурга" Василий Кошечкин

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вице-президент хоккейного клуба "Металлург" (Магнитогорск) Геннадий Величкин предъявил претензии судьям после поражения в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина со СКА. Об этом он сообщил журналистам.

"Металлург" проиграл СКА со счетом 2:3, пропустив решающую шайбу в меньшинстве после удаления Даниса Зарипова. Счет в серии до четырех побед - 3-1 в пользу СКА.

"Все вопросы к СКА и судейскому комитету", - сказал Величкин.

Пятый матч команд пройдет 16 апреля в Магнитогорске.

Смотрите также

СКА обыграл "Металлург" в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок Гагарина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Игроки СКА Вадим Шипачев и Евгений Дадонов (слева направо), забивший решающий гол в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и "Металлург"
17
Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" не исключают рассмотрения вопроса об отстранении РФ в 2018 году
2
Эрнст: Первый канал сам создал рейтинги "Евровидению"
3
Журнал Spiegel обвинил Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году
4
AP: для применения супербомбы в Афганистане не требовалось разрешение Трампа
5
Юноша, получивший в Петербурге травму после взрыва, сам изготовил взрывное устройство
6
Угрозы из Вашингтона: смогут ли США уничтожить ядерные силы КНДР
7
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
Темы дня
Загрузка...
Реклама