Вице-президент ХК "Металлург" Величкин выразил претензии судьям после игры со СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вице-президент хоккейного клуба "Металлург" (Магнитогорск) Геннадий Величкин предъявил претензии судьям после поражения в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина со СКА. Об этом он сообщил журналистам.

"Металлург" проиграл СКА со счетом 2:3, пропустив решающую шайбу в меньшинстве после удаления Даниса Зарипова. Счет в серии до четырех побед - 3-1 в пользу СКА.

"Все вопросы к СКА и судейскому комитету", - сказал Величкин.

Пятый матч команд пройдет 16 апреля в Магнитогорске.