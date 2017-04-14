СКА обыграл "Металлург" в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА дома одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 3:2 в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У "Металлурга" отличились Виктор Антипин (1-я минута) и Оскар Осала (35). В составе СКА шайбы забросили Динар Хафизуллин (23, 53) и Андрей Зубарев (42), который забил во втором матче подряд. Для Хафизуллина этот дубль стал первым в карьере.
Антипин забросил самую быструю шайбу в истории финальных серий Кубка Гагарина, защитник "Металлурга" отличился на 27-й секунде. До него рекорд принадлежал бывшему нападающему СКА норвежцу Патрику Торесену, забросившему шайбу в ворота казанского "Ак Барса" в финальной серии плей-офф 2015 года на 38-й секунде.
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу СКА. Следующий матч состоится в Магнитогорске 16 апреля.