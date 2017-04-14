Александр Медведев: вопросы по судейству в матче с ХК "Металлург" если и были, то у СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Член совета директоров СКА и первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев высказал мнение, что если и были претензии по судейству, то они должны были исходить от санкт-петербургской команды. Об этом он сказал журналистам.

СКА победил действующего обладателя Кубка Гагарина в четвертом матче со счетом 3:2 и повел в серии 3-1. Победный гол хозяева забросили после нарушения Даниса Зарипова, которое вызвало споры у гостей. Вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин предъявил претензии к работе арбитров.

"Если есть вопросы по судейству, то они должны быть у СКА. Когда был удар в голову нашему игроку, Зарипова нужно было удалять, - сказал Медведев. - По поводу слов Величкина скажу, что не надо гневить хоккейных богов: чем больше они будут говорить про судейство, тем меньше у них будет шансов".

СКА пропустил первую шайбу на первой минуте матча.

"Крайне неприятно пропускать на первых минутах, команда этот гандикап дала и продолжала играть в свою игру. Не знаю, было ли в истории, чтобы команда так вела по броскам, это показывает, что команда играет быстро, с преимуществом. Поэтому меня удивляют все эти разговоры о том, почему "Магнитку" удаляют больше, а СКА меньше. Объяснение простое: они обороняются против быстрой команды и вынуждены нарушать правила", - отметил Медведев.

Пятый матч команд пройдет в Магнитогорске 16 апреля.