Главный судья КХЛ: арбитры отработали матч между СКА и "Металлургом" по всем стандартам

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Арбитры отработали четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между СКА и "Металлургом" согласно всем стандартам, в том числе в эпизодах с третьей шайбой армейцев и удалением нападающего магнитогорской команды Даниса Зарипова. Об этом ТАСС заявил главный судья Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов.

Встреча, прошедшая в пятницу в Санкт-Петербурге, завершилась победой СКА со счетом 3:2, после чего счет в серии стал 3-1 в пользу армейцев. После встречи вице- президент "Металлурга" Геннадий Величкин высказал недовольство работой судей.

"Судьи отработали согласно стандартам, которые мы от них просим, а комментировать высказывания участников серии я не имею права, - отреагировал Анисимов. - Я могу ответить только за судей, они зафиксировали те нарушения, которые должны были, правильно засчитали третий гол. Стоит отметить, что перед началом сезона мы читали правила командам и акцентировали внимание в том числе на этом правиле. Так что это хороший гол".

"Что касается удалений, для меня они очевидны, никаких вопросов быть не может. Удаление Зарипова? Для меня это удаление, мы его оперативно посмотрели с нескольких камер", - продолжил собеседник ТАСС.

"У меня сразу вопрос, а почему, когда в прошлой игре было удаление на (Ярославе) Косове, вопросов не было? Почему, когда приходит удаление в другую сторону, начинаются какие-то вопросы? Я понимаю прекрасно, что это эмоции, это финал, тут большая цена, но главное, что судьи не боятся давать удаления. Они должны их давать, потому что судьи должны правильно трактовать, и пока они делают это", - заключил главный судья лиги.

Пятый матч серии пройдет в Магнитогорске в воскресенье.