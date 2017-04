Чемпион мира по велотреку Дмитриев поблагодарил команду за проделанную работу

Наконец-то !!! Долгожданная майка Чемпиона Мира и золотая медаль Без этих ребят ничего бы не вышло . Спасибо моей команде . Командная работа - командная медаль Спасибо всем за поддержку ! Finally!!! I have this jersey and medal in my collection. With out this guys its never happened . Thanks my team and team mates @perkoperkins @voinovaanastasiya @pavelyakushevskiy @aleksandersharapov @samusenko_kirill @leshikvelo . Team job - team medal . Huge thanks to all who support me this days . #gazpromrusvelo #fvsr #gym #cycling #trackcycling #cycling #spotrlife #lifestyle #healthylife #зож #топизадена #наспорте @lookcycle #вело #roadtotokyo #СборнаяРоссии #travel #worldchampion #rainbowjersey

Публикация от Denis Dmitriev (@dmitrievden) Апр 15 2017 в 9:17 PDT