Чемпион мира по велотреку Дмитриев поблагодарил команду за проделанную работу

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россиянин Денис Дмитриев после победы в спринте на чемпионате мира по велоспорту на треке высказал слова благодарности команде и болельщикам. Об этом он написал на своей официальной странице в Instagram.

В финале российский спортсмен по итогам двух заездов опередил голландца Гарри Лаврейсена. Третье место занял австралиец Итан Митчелл.

"Наконец-то! Долгожданная майка чемпиона мира и золотая медаль. Без этих ребят ничего бы не вышло. Спасибо моей команде. Командная работа - командная медаль. Спасибо всем за поддержку!" - написал Дмитриев.

Дмитриев в данной дисциплине выиграл бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, также в его активе два серебра и две бронзы чемпионатов мира и три золота чемпионатов Европы.

Наконец-то !!! Долгожданная майка Чемпиона Мира и золотая медаль Без этих ребят ничего бы не вышло . Спасибо моей команде . Командная работа - командная медаль Спасибо всем за поддержку ! Finally!!! I have this jersey and medal in my collection. With out this guys its never happened . Thanks my team and team mates @perkoperkins @voinovaanastasiya @pavelyakushevskiy @aleksandersharapov @samusenko_kirill @leshikvelo . Team job - team medal . Huge thanks to all who support me this days . #gazpromrusvelo #fvsr #gym #cycling #trackcycling #cycling #spotrlife #lifestyle #healthylife #зож #топизадена #наспорте @lookcycle #вело #roadtotokyo #СборнаяРоссии #travel #worldchampion #rainbowjersey Публикация от Denis Dmitriev (@dmitrievden) Апр 15 2017 в 9:17 PDT