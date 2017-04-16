Голкипер "Металлурга" Кошечкин признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 апреля. /ТАСС/. Вратарь "Металлурга" Василий Кошечкин был признан самым ценным игроком плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом было объявлено после пятого матча финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским "Металлургом" и СКА.

В воскресенье СКА в пятом матче серии обыграл "Металлург" со счетом 5:3 и выиграл Кубок Гагарина. Армейцы стали двукратными чемпионами КХЛ.

Кошечкин в нынешнем розыгрыше плей-офф провел 17 матчей, отразив в них 593 из 631 броска. 34-летний голкипер установил рекорд финальных серий КХЛ, отразив 58 из 60 бросков в третьей игре против СКА.

В прошлом году самым ценным игроком плей-офф стал форвард "Металлурга" Сергей Мозякин. В 2015 году, когда СКА впервые выиграл Кубок Гагарина, самым ценным игроком плей-офф был назван армеец Илья Ковальчук.

Коварж стал лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ

Нападающий "Металлурга" Ян Коварж стал лучшим бомбардиром плей-офф. На его счету 25 очков (10 голов + 15 результативных передач).

Лучшим снайпером плей-офф стал форвард "Металлурга" Данис Зарипов, отметившийся 15 заброшенными шайбами.