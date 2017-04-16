Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Голкипер "Металлурга" Кошечкин признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ

Спорт
16 апреля, 17:48 UTC+3 МАГНИТОГОРСК область/ 16, апреля. /ТАСС
В финальной серии магнитогорский клуб проиграл СКА
Поделиться
Материал из 1 страницы
Василий Кошечкин

Василий Кошечкин

© Александр Демьянчук/ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 апреля. /ТАСС/. Вратарь "Металлурга" Василий Кошечкин был признан самым ценным игроком плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом было объявлено после пятого матча финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским "Металлургом" и СКА.

В воскресенье СКА в пятом матче серии обыграл "Металлург" со счетом 5:3 и выиграл Кубок Гагарина. Армейцы стали двукратными чемпионами КХЛ.

Кошечкин в нынешнем розыгрыше плей-офф провел 17 матчей, отразив в них 593 из 631 броска. 34-летний голкипер установил рекорд финальных серий КХЛ, отразив 58 из 60 бросков в третьей игре против СКА.

В прошлом году самым ценным игроком плей-офф стал форвард "Металлурга" Сергей Мозякин. В 2015 году, когда СКА впервые выиграл Кубок Гагарина, самым ценным игроком плей-офф был назван армеец Илья Ковальчук.

Коварж стал лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ

Нападающий "Металлурга" Ян Коварж стал лучшим бомбардиром плей-офф. На его счету 25 очков (10 голов + 15 результативных передач).

Лучшим снайпером плей-офф стал форвард "Металлурга" Данис Зарипов, отметившийся 15 заброшенными шайбами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок Гагарина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Афганистан просит у России поддержки в снабжении и обучении армии и полиции
2
Полина Попова из Свердловской области завоевала титул "Мисс Россия - 2017"
3
Сербия хотела бы закупить российский С-300
4
В центре Москвы Maserati врезался в столб и загорелся
5
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве
6
На юге Аргентины обнаружены яйца динозавров
7
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
Темы дня
Загрузка...
Реклама