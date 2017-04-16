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Каррера: "Спартак" допустил ошибку, "сев" в оборону во втором тайме матча с "Зенитом"

Спорт
16 апреля, 22:35 дата обновления: 16 апреля, 22:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 2:1
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Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" допустили ошибку, опустившись в оборону во втором тайме матча чемпионата России против "Зенита". Об этом на пресс-конференции после встречи сказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России

Встреча 23-го тура, прошедшая в Москве, завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1.

"Прессинговать высоко достаточно сложно, потому что у "Зенита" технически сильные игроки, они катают мяч и затрудняют игру. Мы подготовили игру таким образом, чтобы в первом тайме у нас было больше моментов. Единственная ошибка - во втором тайме мы "сели" в оборону. Однако после гола в наши ворота мы создали несколько моментов с помощью (Лоренсо) Мельгарехо", - поделился впечатлениями от игры Каррера.

"Джикия вышел в основе "Спартака", потому что хорошо подходит под игру Дзюбы"

Каррера выставил в стартовом составе на матч с "Зенитом" защитника Георгия Джикию, потому что его качества лучшего всего подходят для того, чтобы сдержать нападающего соперника Артема Дзюбу.

"Играл Джикия, потому что я составляю состав, отталкиваясь от противника, от того, что видел на тренировках. Он больше подходил, чтобы бороться с Дзюбой, тем более он провел хороший матч с "Уфой". Что касается Александра Самедова (полузащитник вышел на замену во втором тайме - прим. ТАСС), я предпочел Джано (Ананидзе) и (Эвелина) Попова, потому что так я мог менять тактику по ходу игры. Но, отмечу, каждый игрок важен для команды".

За семь туров до финиша чемпионата России "Спартак" увеличил отрыв в таблице от идущего вторым ЦСКА до 10 очков, в активе красно-белых 54 балла. "Зенит" с 43 очками расположился на третьей позиции.

В следующем матче 22 апреля "Спартак" сыграет на выезде с "Ростовом". "Зенит" в тот же день примет екатеринбургский "Урал".

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