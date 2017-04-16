"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский "Зенит" в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
У москвичей голы забили Квинси Промес (21-я минута) и Александр Самедов (80). В составе петербуржцев отличился Артем Дзюба (66).
Впервые в сезоне в стартовый состав "Спартака" не попал центральный защитник Илья Кутепов. Защитник "Зенита" Игорь Смольников вышел на поле впервые с 9 октября прошлого года, когда в составе сборной России отыграл весь контрольный матч с командой Коста-Рики.
Промес отличился в четвертой игре подряд и во второй встрече кряду отдал голевую передачу. Дзюба, который является воспитанником "Спартака", отличился в четвертом подряд матче против красно-белых.
"Спартак" обыграл "Зенит" впервые с 10 ноября 2013 года, когда добился победы дома со счетом 4:2. После этого последовали три ничьи и два поражения. Теперь у "Спартака" и "Зенита" одинаковое количество побед в очных встречах в чемпионатах России - по 17, также клубы 12 раз играли вничью, разница мячей противостояния - 70:75 в пользу "Зенита".
Красно-белые продлили беспроигрышную серию в турнире до семи матчей. Сине-бело-голубые потерпели первое поражение в последних четырех играх.
За семь туров до финиша чемпионата России "Спартак" увеличил отрыв в таблице от идущего вторым ЦСКА до 10 очков, в активе москвичей 54 балла. "Зенит" с 43 очками расположился на третьей позиции.
В следующем матче 22 апреля "Спартак" сыграет на выезде с "Ростовом". "Зенит" в тот же день примет екатеринбургский "Урал".