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Глушаков: "Спартак" не будет отмечать победу над "Зенитом"

Спорт
16 апреля, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 16 апреля./ТАСС
По словам полузащитника, чемпионская гонка еще не закончилась
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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера и Денис Глушаков радуются победе

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера и Денис Глушаков радуются победе

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля./ТАСС/. Московский "Спартак" не будет отмечать победу на санкт-петербургским "Зенитом" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Об этом журналистам сообщил капитан красно-белых Денис Глушаков.

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Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
© Валерий Шарифулин/ТАСС

"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1. За семь туров до финиша чемпионата России москвичи увеличили отрыв в таблице от идущего вторым ЦСКА до 10 очков, в активе красно-белых 54 балла. "Зенит" с 43 очками расположился на третьей позиции.

"Гонка не закончилась, - считает Глушаков. - Когда закончится - вы все узнаете. Впереди тяжелые игры: с "Уралом", "Ростовом", ЦСКА. После игры дали один выходной".

"Зенит такой же клуб, как "Оренбург", например, - продолжил полузащитник. - Ничего отмечать не будем, еще рано. Почему Дзюба забивает? Тяжело сказать".

"Мы не реализовали хорошие моменты. Но это футбол - этим он и интересен. В конце главное выиграли", - заключил футболист "Спартака".

В следующем матче 22 апреля "Спартак" сыграет на выезде с "Ростовом".

"Торопиться с поздравлениями не стоит"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов, забивший в матче с "Зенитом" победный гол, заявил, что поздравлять красно-белых с чемпионством еще рано, поскольку до конца первенства осталось целых семь туров. "Торопиться (с поздравлениями) не стоит, ведь до конца еще семь туров, а это 21 очко (можно набрать). Вот порадоваться можно", - сказал 32-летний игрок.

"Спартак" еще не чемпион. Впереди как минимум тяжелый матч с "Ростовом", - отметил он.

"Спартак" пропустил на 66-й минуте, это случилось в том числе из-за ошибки Самедова, который вступил в игру пятью минутами ранее. "Была ошибочка, потерял в центре поле и нам забили. Хорошо, что отыгрались. Было тяжело входить в такой матч", - сказал Самедов.

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