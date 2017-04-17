Тарасенко: "Сент-Луису" нельзя расслабляться, несмотря на счет 3-0 в серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. "Сент-Луис" не должен расслабляться, несмотря на то, что команда ведет в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Миннесоты" со счетом 3-0. Такое мнение российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко высказал в интервью пресс-службе лиги.

В воскресенье "Сент-Луис" обыграл "Миннесоту" со счетом 3:1, упрочив лидерство в серии 3-0. Тарасенко отметился результативной передачей.

"Мы знали, что будет тяжелая встреча, возможно, еще тяжелее, чем первые две игры, - сказал Тарасенко. - Этот матч был одним из ключевых в серии. Мы выполнили тренерскую установку, выложились на сто процентов. Хорошо, что лидируем со счетом 3-0, но стараемся не расслабляться, будем готовиться к четвертой игре".

В трех играх плей-офф Тарасенко отметился двумя передачами.

Следующий матч состоится 19 апреля.