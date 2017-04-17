Футбольная символика украсит улицы Москвы в преддверии ЧМ-2018

Древние духи Амура: как прямые потомки людей каменного века хранят традицииВ стране 17 апреля, 10:47
Завод по выпуску теплоизолированных ППУ труб получил финансирование в 346 млн рублейБанк историй успеха 17 апреля, 10:27
Шляхтин: ВФЛА ответит на заявления руководства IAAF через 2-3 дняСпорт 17 апреля, 10:22
Вылеты вертолетных рейсов отменили из аэропорта Салехарда из-за штормового ветраНовости Урала 17 апреля, 10:10
Трансляций матчей Кубка конфедераций на улицах Москвы не будетСпорт 17 апреля, 10:07
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Забайкалье, нарушенное непогодойСибирь 17 апреля, 10:04
Футбольная символика украсит улицы Москвы в преддверии ЧМ-2018Спорт 17 апреля, 9:59
Гуляев: Москва готова к проведению Кубка конфедерацийСпорт 17 апреля, 9:51
Проезд для болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет бесплатнымСпорт 17 апреля, 9:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Москва будет украшена флагами с символикой Международной федерации футбола (ФИФА) к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года, также будут размещены фигуры талисмана мирового первенства - волка Забиваки. Как сообщил руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев, сейчас ведется разработка единой концепции тематического оформления города.
"В общей сложности в Москве разместят несколько десятков различных композиций из флагов с символикой ФИФА. Также установим в разных точках города официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года - волка Забиваку", - сказал Гуляев в интервью, опубликованном на сайте столичной мэрии.
По его словам, в стилистике Кубка конфедераций и чемпионата мира будет оформлена и "последняя миля" - территория вокруг стадиона "Спартак" начиная от одноименной станции метро. Символику Кубка конфедераций и чемпионата мира уже можно увидеть на рекламных носителях на улицах столицы.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В турнире примут участие сборные России, Португалии, Новой Зеландии, Мексики, Германии, Австралии, Чили и Камеруна.