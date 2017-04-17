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Футбольная символика украсит улицы Москвы в преддверии ЧМ-2018

Спорт
17 апреля, 9:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
В общей сложности в Москве разместят несколько десятков различных композиций из флагов с символикой ФИФА
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Москва будет украшена флагами с символикой Международной федерации футбола (ФИФА) к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года, также будут размещены фигуры талисмана мирового первенства - волка Забиваки. Как сообщил руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев, сейчас ведется разработка единой концепции тематического оформления города.

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"В общей сложности в Москве разместят несколько десятков различных композиций из флагов с символикой ФИФА. Также установим в разных точках города официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года - волка Забиваку", - сказал Гуляев в интервью, опубликованном на сайте столичной мэрии.

По его словам, в стилистике Кубка конфедераций и чемпионата мира будет оформлена и "последняя миля" - территория вокруг стадиона "Спартак" начиная от одноименной станции метро. Символику Кубка конфедераций и чемпионата мира уже можно увидеть на рекламных носителях на улицах столицы.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В турнире примут участие сборные России, Португалии, Новой Зеландии, Мексики, Германии, Австралии, Чили и Камеруна.

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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