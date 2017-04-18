ФАС получила жалобу на выбор поставщика для строительства стадиона "Санкт-Петербург"

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы получил жалобы на якобы неправомерный выбор заказчиком поставщика на завершение строительства входной группы с контролем доступа на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"). Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян.
Как пояснили в организации, жалобы поступили от гражданина (5 апреля) и от "Центра антикоррупционных исследований и инициатив "Трасперенси Интернешнл - Р", указывающих на неправомерность действий "Фонда капитального строительства и реконструкции". Заявители указывают на неправомерный, по их мнению, выбор заказчиком способа определения поставщика.
"С учетом поступивших обращений, ФАС направила запросы в адрес заказчика и Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга в целях всестороннего рассмотрения обращений и проверки изложенных в них доводов", - сообщил Петросян.
Ранее во вторник заместитель руководителя петербургского УФАС Петр Яковлев сообщил, что ведомство продолжает проверки по стадиону. Как он пояснил, контрактами до 1 млрд занимается петербургское отделение ведомства, свыше этой суммы - центральный аппарат ФАС.
Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Последняя сметная стоимость превысила 43 млрд рублей. На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций в июне-июле этого года и чемпионат мира в 2018 году.